Fény derült Vilmos herceg legénybúcsújának titkára: Harry herceg ivós játékától egészen a jelmezekig

Miután 2010 novemberében bejelentették eljegyzésüket, Vilmos herceg és leendő felesége, Katalin hercegné mindent beleadtak mesés királyi esküvőjük megtervezésébe. Négy hónap alatt sikerült a nap nagy részét megszervezniük, és mindössze négy héttel a vége előtt hátradőltek, hogy a végső részleteket segítőikre bízzák, miközben ők megtartották legény- és leánybúcsújukat.

Bizarr jelmezzel szívatták meg Vilmos herceget

Új életrajzi könyvében, amely a William and Catherine: The Intimate Inside Story címet kapta, a Mirror királyi szerkesztője, Russell Myers a leendő király és királyné zárt ajtók mögötti életének részleteit osztotta meg. Ezek között szerepelt a a 2011. április 29-ei királyi esküvő előtti privát ünneplésük is.

A könyv szerint Harry hercegre hárult a feladat, hogy megszervezze testvére legénybúcsúját, és úgy tűnik, ezt ő teljesen komolyan is vette. A hétvégén át tartó eseményre a Hartland Abbey-ben, barátja, George Stucley észak-devoni otthonában került sor, és Vilmos legközelebbi ismerősei közül 20 személy vett részt rajta, köztük néhány iskolás barátja, James Meade és Thomas van Straubenzee, valamint Hugh van Cutsem, Károly király egyik keresztfia.

A csoport a különleges hétvégét azzal töltötte, hogy szörfözni tanult egy félreeső öböl, a Speke's Mill közelében, míg Harry később vadászatot szervezett a birtokon és különféle ivós játékokat. Persze Vilmost meg is szívatták egy kicsit, ugyanis arra kényszerítették, hogy vegyen fel egy parókát és egy kötényt mű mellkasszőrzettel.

Katalin sem maradt ki a szórakozásból

Katalin eközben húgához, Pippa Middleton-hoz fordult segítségért, hogy megszervezze a leánybúcsúját. Testvére egy visszafogottabb összejövetelt szervezett a chelsea-i lakásában, és meghívta a hercegné régi iskolai barátainak egy kis csoportját koktélokra és karaokéra.

Természetesen a jelmez itt sem maradt el. A buli egy meglepő részlete Cheryl Cole memoárjában, a Cheryl: My Story című könyvben derült ki. A Girls Aloud együttes tagja felidézte, hogyan találkozott a királyi párral a királynő gyémántjubileumi ünnepségén 2012-ben, ahol Katalin bevallotta, hogy a leánybúcsúján az ő bőrébe bújt, és testhezálló ruhában és kivágott nadrágban elénekelte egyik dalát - írta a Mirror.