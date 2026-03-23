Kiderült: így dolgozták fel Katalin hercegné gyerekei anyjuk rákos betegségét

Az egész világot sokkolta a hír 2024 elején, hogy III. Károly után Katalin hercegné is rákkal küzd. Vilmos herceg felesége januári gyomorműtétjét követően március közepén állt a nyilvánosság elé a rákdiagnózissal, amelyet követőn kemoterápiás kezelésen esett át. Ez idő alatt visszavonult a szereplésektől és munkáitól. Az anyaság azonban nem olyan dolog, amire nem kellett figyelnie ilyen állapotban. György, Sarolta és Lajos ugyanis meg kellet küzdjön azzal a ténnyel, hogy édesanyjuk súlyos beteg. Az egész alatt azonban Katalin azzal nyugtatta őket, rendbe fog jönni.

Így dolgozták fel Katalin hercegné és Vilmos herceg gyerekei a történteket / Fotó: AFP

A hercegné a hivatalos közleményében, amelyben bejelentette betegségét így fogalmazott:

Ahogy elképzelhetik, időbe telt. Időre volt szükségem, hogy felépüljek a komoly műtétből, és elkezdhessem a kezelést. De ami a legfontosabb, időre volt szükségünk, hogy mindent elmagyarázzunk Györgynek, Saroltának és Lajosnak a számukra legmegfelelőbb módon. Hogy megnyugtassuk őket, rendben leszek. Ahogy nekik is mondtam, jól vagyok, és minden nap erősebb leszek azáltal, hogy azokra a dolgokra összpontosítok, amelyek segítik a gyógyulásomat. Vilmos hatalmas vigaszt és megnyugvást jelent számomra

- közölte akkor.

Így dolgozták fel Katalin hercegné és Vilmos herceg gyerekei a történteket

Ezt követően, tavaly szeptemberben, nem sokkal azok után, hogy a hercegné remisszióba került, már Vilmos mesélt arról, hogyan hatott neje betegsége a családjukra:

Mindenkinek megvannak a saját megküzdési módszerei az ilyen helyzetekben. A gyerekek folyamatosan tanulnak és alkalmazkodnak és mi ehhez igyekszünk biztosítani számukra azt a biztonságot és védelmet, amire szükségük van. Egy nagyon nyitott család vagyunk, ezért beszélünk azokról a dolgokról, amelyek bántanak vagy aggasztanak minket, de sosem lehet teljesen tudni, milyen hatásai lesznek ennek hosszútávon. Az a fontos, hogy ott legyünk egymásnak, és megnyugtassuk, hogy minden rendben

- idézte Vilmost a Mirror.