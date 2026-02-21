"Én takarítottam András herceg és Fergie hálószobáját - a legbizarrabb dolgot kérte"

A most már szégyenkezve élő Andrew Mountbatten-Windsornak (azaz András volt hercegnek) akkora plüssállat-gyűjteménye volt, hogy a személyzetnek egy egész napjába telt, mire betanították, hogyan rendezze el őket az ágyán – mondta egy volt szobalány, aki betekintést engedett András herceg hálószobájába.

Sarah Ferguson és András herceg hálószobája igazán bizarr volt

András herceg hálószobája belülről

A volt hercegnek – aki az első magas rangú királyi személy, akit letartóztattak a modern történelemben – több mint 72 mackója volt, amelyeket minden reggel aprólékosan méretsorrendbe kellett helyezni. Majd este, amikor lefekvésre készült, gondosan át kellett rendezni őket.

Charlotte Briggs, aki a 90-es évek közepén a Buckingham-palotában szolgált, azt mondta, hogy a folyamat minden nap egy órát vett igénybe, és „a legbizarrabb dolognak” nevezte, amiért fizettek neki.

„Amint megkaptam az állást, azonnal tájékoztattak a mackókról, és belém sulykolták, hogy milyennek szeretné őket. Még egynapos képzésem is volt. Mindennek tökéletesnek kellett lennie. Olyan furcsa volt. Végül is egy felnőtt férfi volt, aki szolgált a Falkland-szigeteken. De imádta a mackókat, és nagyon világosan megfogalmazta, hogyan szeretné elrendezni őket.”

A személyzet kapott egy ábrát, amelyen részletesen szerepelt, hogyan kell elhelyezni a plüssjátékait a szobájában, és utasításokat kaptak öt kedvenc plüssállatának elhelyezésére vonatkozóan.

Charlotte emlékszik rá, hogy amikor Andrásnak dolgozott, 72 mackóval kellett „minden nap babrálnia”. A legnagyobbakat hátulra, a többit pedig méretük szerint csökkenő sorrendben, a legkisebbet előre ültetve helyezték el.

Charlotte azt állította, hogy András két legkedvesebb mackója mahagóni trónokon ült az ágya mellett, míg mások a baldachinos ágy lábánál helyezkedtek el a királyi kastélyban. A plüssállatok túlnyomó többsége matrózruhát viselt, egyenruhával és sapkával kiegészítve, és a világ minden tájáról származtak.

András volt herceg feleségének szintén a plüss állatok között kellett aludnia.

Paul Page, a királyi család korábbi védelmi tisztje egy televíziós dokumentumfilmben elmondta, hogy a kézzel írott útmutató két játék vízilovat, egy fekete párducot és medvéket említett három, „Apu”, „Kacsák” és „Herceg” feliratú párna mellett. Azt is elárulta, hogy András herceg "sikoltozott és kiabált", ha a személyzet nem jó helyre tette a plüssállatokat.