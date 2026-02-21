HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Eleonóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Én takarítottam András herceg és Fergie hálószobáját - a legbizarrabb dolgot kérte"

andrás herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 21:00
ágyherceg hálószobája
Kitálalt egy egykori alkalmazott. András herceg hálószobáját takarította és azt mondta, élete legbizarrabb kérését kapta a hercegtől.

A most már szégyenkezve élő Andrew Mountbatten-Windsornak (azaz András volt hercegnek) akkora plüssállat-gyűjteménye volt, hogy a személyzetnek egy egész napjába telt, mire betanították, hogyan rendezze el őket az ágyán – mondta egy volt szobalány, aki betekintést engedett András herceg hálószobájába.

András herceg hálószobája igazán bizarr volt
Sarah Ferguson és András herceg hálószobája igazán bizarr volt
Fotó: KGC-178 /  Northfoto

András herceg hálószobája belülről

A volt hercegnek – aki az első magas rangú királyi személy, akit letartóztattak a modern történelemben – több mint 72 mackója volt, amelyeket minden reggel aprólékosan méretsorrendbe kellett helyezni. Majd este, amikor lefekvésre készült, gondosan át kellett rendezni őket.

Charlotte Briggs, aki a 90-es évek közepén a Buckingham-palotában szolgált, azt mondta, hogy a folyamat minden nap egy órát vett igénybe, és „a legbizarrabb dolognak” nevezte, amiért fizettek neki. 

„Amint megkaptam az állást, azonnal tájékoztattak a mackókról, és belém sulykolták, hogy milyennek szeretné őket. Még egynapos képzésem is volt. Mindennek tökéletesnek kellett lennie. Olyan furcsa volt. Végül is egy felnőtt férfi volt, aki szolgált a Falkland-szigeteken. De imádta a mackókat, és nagyon világosan megfogalmazta, hogyan szeretné elrendezni őket.”

A személyzet kapott egy ábrát, amelyen részletesen szerepelt, hogyan kell elhelyezni a plüssjátékait a szobájában, és utasításokat kaptak öt kedvenc plüssállatának elhelyezésére vonatkozóan.

Charlotte emlékszik rá, hogy amikor Andrásnak dolgozott, 72 mackóval kellett „minden nap babrálnia”. A legnagyobbakat hátulra, a többit pedig méretük szerint csökkenő sorrendben, a legkisebbet előre ültetve helyezték el.

Charlotte azt állította, hogy András két legkedvesebb mackója mahagóni trónokon ült az ágya mellett, míg mások a baldachinos ágy lábánál helyezkedtek el a királyi kastélyban. A plüssállatok túlnyomó többsége matrózruhát viselt, egyenruhával és sapkával kiegészítve, és a világ minden tájáról származtak.

András volt herceg feleségének szintén a plüss állatok között kellett aludnia.

Paul Page, a királyi család korábbi védelmi tisztje egy televíziós dokumentumfilmben elmondta, hogy a kézzel írott útmutató két játék vízilovat, egy fekete párducot és medvéket említett három, „Apu”, „Kacsák” és „Herceg” feliratú párna mellett. Azt is elárulta, hogy András herceg "sikoltozott és kiabált", ha a személyzet nem jó helyre tette a plüssállatokat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu