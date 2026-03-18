Kiderült Kamilla királyné titka: így próbálja magát fiatalon tartani

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 19:00
Gondoltad volna? Kamilla királyné éveket letagadhatna, kiderült, miért.

Úgy tűnik, még a királyi család sem tud ellenállni a legújabb szépségtrendeknek: Kamilla királyné látványosan megújult, szemöldöke megformázása mögött egy igazi sztárszakember áll.

Kamilla királyné titka végre kiderült
Fotó: i-Images

A brit elit körében csak „Szemöldökkirálynőként” emlegetett Suzanne Martin készítette el a királyné új, dúsabb és határozottabb formájú szemöldökét egy exkluzív, úgynevezett „Couture Brow” kezeléssel. Ezzel az új stílussal akár éveket letagadhatna a királyné.

A luxuskezelést London egyik legelegánsabb helyszínén, a The Lanesborough Club and Spa falai között végzik, ahol Martin egyedi technikával dolgozik: egy speciális tetoválótoll segítségével szálanként rajzolja meg a szemöldököt, így rendkívül természetes hatást ér el.

Az eljárás előtt alapos konzultáció zajlik, hogy a szín és a forma tökéletesen passzoljon a vendéghez. A festék egy hipoallergén, személyre szabott ásványi pigment, amelyet a bőr felső rétege alá juttatnak. És persze az ár sem hétköznapi: két, egyenként 90 perces kezelés közel 1900 dollárba kerül (alkalmanként több mint 600 ezer forint), és a hatás fenntartásához 8–10 havonta több mint 1000 dolláros „frissítés” ajánlott.

A találgatások már tavaly nyáron beindultak, amikor Kamilla királyné a megszokottnál sötétebb, teltebb szemöldökkel jelent meg a nyilvánosság előtt. Most maga a szakember erősítette meg a pletykákat egy közösségi médiás posztban: 

Szeretett királynénk, mindig öröm vele dolgozni!

Nem Kamilla királyné az egyetlen

Suzanne Martin egyébként ritkán beszél híres vendégeiről, de a pletykák szerint olyan sztárok is megfordultak nála, mint Ellie Goulding vagy Dua Lipa.

Az időzítés sem véletlen: március 18-án Károly és Kamilla Nigéria elnökét fogadják egy fényűző vacsorán. Úgy tűnik, a királyné nem bízta a véletlenre a megjelenését – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
