Kamilla királyné őszinte vallomást tett az őt ért molesztálásról

Kamilla királyné egy interjúban először számolt be arról, hogy tinédzserkorában egy vonaton támadás érte őt. A brit királyi család tagja részletesen felidézte az évtizedekig elhallgatott esetet, amely később hatással volt közéleti szerepvállalására és arra, hogy kiemelten foglalkozzon a nők elleni erőszak kérdésével.

Kamilla királyné először beszélt nyilvánosan az őt ért támadásról / Fotó: PA / Northfoto

Kamilla királynét megtámadták

Kamilla királyné a BBC Radio 4 Today című műsorában sokkoló vallomást tett egy régen elfeledett támadásról, ami még tinédzser korában érte őt egy vonaton. III. Károly király felesége elmondása szerint fiatal lányként egyedül utazott vonaton, amikor egy idegen férfi zaklatni kezdte őt:

Olvastam a könyvemet, és ez a fiú... férfi... megtámadott, én pedig visszavágtam.

A történtek, bár gyorsan zajlottak, nagyon váratlanul érték és komoly megrázkódtatást okozott számára. A támadást követően Kamilla leszállt a vonatról, ahol édesanyja már várta őt, és azonnal észrevette rajta a támadás jeleit:

Emlékszem, hogy leszálltam a vonatról, anyám rám nézett és azt kérdezte: 'Miért áll a hajad csomóban, és miért hiányzik egy gomb a kabátodról?'

Kamilla királyné régóta támogatja azokat a szervezeteket, amelyek a családon belüli erőszak és a szexuális zaklatás ellen nyújtanak segítséget / Fotó: PA / Northfoto

Kamilla királyné az erőszak ellen kampányol

Kamilla királyné beszámolója szerint akkoriban nem volt szokás az ilyen élményekről nyíltan beszélni, ezért az eset hosszú időre a magánéletében maradt. És bár az incidens nem került nyilvánosságra, a támadás mély nyomot hagyott benne. Ezek az érzések pedig később hozzájárultak ahhoz, hogy nagyobb figyelmet fordítson a családon belüli- és a szexuális erőszak áldozatainak megsegítésére. Kamilla királyné ugyanis a brit királyi család tagjaként régóta támogat olyan szervezeteket, amelyek a családon belüli erőszak, a zaklatás és a szexuális bántalmazás áldozatainak nyújtanak segítséget.

John Hunt feleségét és két lányát a saját otthonukban ölte meg a lánya volt párja, Kyle Clifford / Fotó: PA / Northfoto

John Hunt családjának tragédiája

Az pedig, hogy most újra felelevenítette ezt a megrázó élményt, annak volt köszönhető, hogy a BBC kommentátorának, John Hunt-nak a feleségét, Carol-t, valamint két lányát Louise-t és Hannah-t 2024 júliusában megölte Louise volt partnere. A tragédiát követően John és életben maradt lánya, Amy, létrehozták a Hunt Family Fund nevű alapot, amely a fiatal nők támogatását tűzte ki célul. Kamilla királyné pedig a BBC Radio 4 Today műsorában személyesen is méltatta a bátorságukat és saját tapasztalatát megosztva szerette volna felhívni a figyelmet a családon belüli és a szexuális erőszak elleni küzdelem fontosságára.