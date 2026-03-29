Katalin hercegnére a jövőben "előléptetés" vár rá, miután férjéből, Vilmos hercegből uralkodó válik. Ez lehetővé teszi majd számára, hogy még inkább hódolhasson a számára fontos ügyeknek. Mi több, nemrég azt is elárulta, mi lesz az első dolga akkor, ha királyné lesz belőle.

Katalin hercegné elárulta, ez lesz az első dolga királynéként

A hercegnét nemrég, egy Chelsea-ben tartott eseményen kérdezte arról egy kíváncsi kisgyerek, mit fog először tenni, ha férjéből király válik. Katalin pedig nem is gondolkodott a válaszon, rögtön reagált.

Gyerekeken fogok segíteni

- jelentette ki, majd azt is elárulta a jelen lévő többi fiatalnak, hogy habár királynéként majd több dolga lesz, most is nagyon keményen kell dolgoznia a királyi családban.

Katalin kijelentése nem sokkal azok után érkezett, hogy Vilmos arról nyilatkozott, ha ő lesz a király, modernizálni szeretné a monarchiát.

Nagyon fontos, hogy a hagyomány megmaradjon, mert nagy szerepe van, de vannak pontok, amikor meg kell kérdezni: még mindig megfelelő ez ma? Azt tesszük-e még mindig, amivel a legnagyobb hatást érhetjük el? Szeretek kérdéseket feltenni. Biztosan mondhatom, hogy a változás szerepel a terveim között. Jó irányú változás, amit élvezni is fogok

- idézte a trónörököst a Mirror.