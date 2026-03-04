Harry herceg és Meghan Markle ezt a titkos üzenetet küldte a királyi családnak

A sussexi házaspár, Harry herceg és Meghan Markle a jordániai királyi körútjuk során meglátogatott egy kórházat, egy ifjúsági központot és egy szervezetet, amely válság idején az éhezőknek nyújt segítséget. Egy királyi szakértő szerint kétnapos utazásuknak azonban rejtett célja lehetett, sőt, a látogatás valószínűleg nem túl finom üzenet volt Harry válságba került családjának.

Harry herceg és Meghan Markle jordániai körutazása titkos üzenetet rejthet a királyi család felé Fotó: AFP / AFP

Harry herceg és Meghan Markle tudatosan tervezte az utazást?

A közel-keleti országban töltött idő alatt Harry és Meghan kiemelte a jordániai hatóságok humanitárius erőfeszítéseit. De a királyi szerző, Ingrid Seward szerint a sussexi házaspár küldetésének több volt a célja, mint amit első ránézésre gondolnánk.

Közel-keleti útjuk részben politikai, részben üzenet. De egy titkos üzenet Vilmos herceg és Katalin hercegnének, vagy egy nyílt üzenet?

– teszi fel a kérdést.

Természetesen Harry és Meghan nem tudhatták, mi fog történni András herceggel, amikor megtervezték az utazást, de a nem túl titkos üzenet a következő: „Itt vagyunk, segíthetünk, együtt meg tudjuk csinálni” – és ez csak Harry és Meghan előnyére válhat

– állítja a szakértő.

A szakértő kifejtette azt is, hogy a pár jordániai látogatása, ami egyben a walesi hercegnő kedvenc nyaralóhelye gyerekkora óta, előkészítheti a terepet Meghan és Harry és elidegenedett családja közötti megbékéléshez – írja a The Mirror.

Nagyon is lehetséges, hogy személyes királyi fegyverszünet, vagyis ebben az értelemben újraegyesülés jöhet létre, de csak szakmai szinten. Az valószínűtlen viszont, hogy Harry és Meghan újra királyi tisztséget töltenének be a családban fennálló egyéb nehézségek ellenére is. Szeretik a saját módjukon csinálni a dolgokat, ami mindig problémát jelenthet a bátyjának

– tette hozzá Seward.

A szakértő nem lát arra sem nagy esélyt, hogy Harryék visszatérnének Angliába, hiszen már nagyon jól berendezkedtek Amerikában, és szeretnek ott élni. Ráadásul Vilmos szereti irányítani a dolgokat, mint ahogy Katalin is, és ez nem férne össze Meghan hasonló személyiségjegyeivel.