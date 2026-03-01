Meghan Markle otthona királyi pompában tündököl: less be a luxusingatlanba!

Charlie Chaplin nem véletlenül nevezte a "tengerpart krémjének" Santa Barbara azon részét, ahol a királyi pár is rátalált álmai otthonára. Meghan Markle és Vilmos herceg választása egy mediterrán stílusú, spanyol hangulatot és életérzést árasztó haciendára esett. A hot! magazin képes összeállításában lenyűgöző fotók kaptak helyet.
A Montecitóban található ház – talán túlzás nélkül nevezhetjük palotának is – kilenc hálószobával és tizenhat fürdőszobával rendelkezik. A lenyűgöző villa 2003-ban épült mediterrán stílusban.
A ház egyik érdekessége, hogy hatalmas belső terek jellemzik. A szellős lakberendezésnek köszönhetően a bútorokat sem igazán kerülgetni. A helyiségek más-más stílusúak, ami arról árulkodik, hogy Meghan férjének az ízlése is visszaköszön. A vidéki, polgári otthon és királyi luxus egyaránt megelevenedik. Meghan Markle Netflixen futó sorozatának szintén ez a ház adott otthont.
A vendégeket a telken különálló vendégház fogadja, ami további két hálószobát foglal magában. A szomszédságra nem lehet panasz, hiszen a környék olyan sztároknak ad otthont, mint Ariana Grande vagy Jennifer Aniston. Azok, akik eddig ellátogattak a párhoz, valamennyien lenyűgözőnek találták az otthonukat.
A birtok lakói nemigen unatkozhatnak, hiszen az alapszükségletek mellett található a főépületben könyvtár, tornaterem, szauna, házi mozi és játékterem is. Akinek szabadidős tevékenységekhez lenne kedve, annak számára is ideális választás, mivel teniszpálya is van a birtokon.
A ház körül rengeteg a zöld növény, így a birtok egy igazi kis gyöngyszem Montecitóban. A kertet és a növényeket folyamatosan ápolják, a műfüves gyep mellett citrusok, örökzöldek kaptak helyet. Meghan Markle és Harry herceg itt valóban elbújhat a kíváncsi paparazzók és az emberek elől egyaránt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.