Meghan Markle otthona királyi pompában tündököl: less be a luxusingatlanba!

Charlie Chaplin nem véletlenül nevezte a "tengerpart krémjének" Santa Barbara azon részét, ahol a királyi pár is rátalált álmai otthonára. Meghan Markle és Vilmos herceg választása egy mediterrán stílusú, spanyol hangulatot és életérzést árasztó haciendára esett. A hot! magazin képes összeállításában lenyűgöző fotók kaptak helyet.

Meghan Markle és férje impozáns ingatlant vásároltak

Fotó: hot! magazin/Profimedia

Meghan Markle háza egy lenyűgöző villa

A Montecitóban található ház – talán túlzás nélkül nevezhetjük palotának is – kilenc hálószobával és tizenhat fürdőszobával rendelkezik. A lenyűgöző villa 2003-ban épült mediterrán stílusban.

A konyhában a rusztikus hangulat az uralkodó, a meleg színek otthonos környezetet varázsolnak

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / hot! magazin/Northfoto

A ház egyik érdekessége, hogy hatalmas belső terek jellemzik. A szellős lakberendezésnek köszönhetően a bútorokat sem igazán kerülgetni. A helyiségek más-más stílusúak, ami arról árulkodik, hogy Meghan férjének az ízlése is visszaköszön. A vidéki, polgári otthon és királyi luxus egyaránt megelevenedik. Meghan Markle Netflixen futó sorozatának szintén ez a ház adott otthont.

A klasszikus bútorok mellett jól mutatnak az egyedi kristálycsillárok

Fotó: hot! magazin/Profimedia

A vendégeket a telken különálló vendégház fogadja, ami további két hálószobát foglal magában. A szomszédságra nem lehet panasz, hiszen a környék olyan sztároknak ad otthont, mint Aria­na Grande vagy Jen­ni­fer Aniston. Azok, akik eddig ellátogattak a párhoz, valamennyien lenyűgözőnek találták az otthonukat.

A házban nem egy kandalló található, azonban ezek remekül passzolnak az adott helyiség stílusához

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / hot! magazin/Northfoto

A birtok lakói nemigen unatkozhatnak, hiszen az alapszükségletek mellett található a főépületben könyvtár, tornaterem, szauna, házi mozi és játékterem is. Akinek szabadidős tevékenységekhez lenne kedve, annak számára is ideális választás, mivel teniszpálya is van a birtokon.

A birtokon egy játszótér is helyet kapott, így a gyerekek felhőtlenül élvezhetik a játék örömét

Fotó: hot! magazin/Profimedia

A ház körül rengeteg a zöld növény, így a birtok egy igazi kis gyöngyszem Montecitóban. A kertet és a növényeket folyamatosan ápolják, a műfüves gyep mellett citrusok, örökzöldek kaptak helyet. Meghan Markle és Harry herceg itt valóban elbújhat a kíváncsi paparazzók és az emberek elől egyaránt.