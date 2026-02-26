Meghan Markle és Harry herceg között ez még vitát szülhet: lányuk biztonságáról van szó

Meghan Markle-t képmutatónak bélyegezték a közösségi médiában, miután közzétett egy fotót, amelyen lánya arcának oldala látható. Ez egy váratlan fordulatot jelent a magánéletre vágyó család számára, legfőképp Harry herceg biztonsági küzdelmei közepette.

Ismét kiakadtak Meghan Markle-re az emberek. Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Az ártatlannak tűnő kép vita tárgya lehet Meghan Markle és Harry herceg között

A sussexi hercegné egy képet posztolt a négyéves Lilibetről, amint piros lufikat szorongat, miközben édesapja, Harry karjaiban tartja Valentin-napon. "Ez a kettő + Archie = az örök Valentin-napi kedvenceim" - írta a képhez, amelyen nem szerepelt a hatéves fia. Bár a meglepő bejegyzés sokak szívét megmelengette, egyesek attól tartanak, hogy Meghan megbánja majd ezt a lépést, különösen mivel férje évek óta küzd családja magánéletének megőrzéséért.

Azt hiszem, elég heves vitákat folytattak a témáról, mert egyáltalán nem úgy történt, ahogy Harry szerette volna.

- mondta Ingrid Seward királyi szakértő és író.

Teljesen figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy azt mondták, azért hagyják el a királyi családot, mert magánéletre vágytak, és minden mást megteremtettek maguknak, csak azt nem. Úgy tűnik, azért hagyták el a családot, mert nyilvános életre vágytak, és pénzre.

Tekintettel Harry határozott nézeteire családja védelméről, Ingrid szerint Meghan döntése, hogy megossza a fotót 4,4 millió Instagram-követőjével, meghökkentő, és valószínűleg feszültség forrása a pár között. Hozzátette, hogy a sussexi hercegné nem érti azt, hogy Harry min ment keresztül gyermekkorában, azzal, hogy már az első pillanattól fogva a reflektorfényben volt.

Meghan számára az, hogy egy gyönyörű gyermekkel látják, csak egy plusz pont, mert úgy tűnik, imádja a hollywoodi életet és az azzal járó hírnevet. Viszont Harry nem az, és soha nem is az volt, saját bevallása szerint. Nem filmsztár, hanem zárkózott ember, és Meghan viselkedése nagyon is egy hírességre vall.

- magyarázta.

Ha a vitatott kép valóban vitába sodorta a párost, akkor az Harry számára nem is jöhetett volna rosszabbkor, ugyanis egész családja válságban van nagybátyja, András herceg botrányai miatt - írta a Mirror.