Váratlan fordulat: Menedékhelyet ajánlott Harry herceg Eugénia és Beatrix hercegnőknek

Harry herceg nagylelkű ajánlatot tett unokatestvéreinek, Beatrix és Eugénia hercegnőknek, biztonságos helyet kínálva nekik, hogy elkerüljék apjuk letartóztatásának következményeit.

Unokatestvéreit menekítené Harry herceg a botránytól. / Fotó: Amy Katz / Northfoto

Harry herceg jelenheti a menedéket András herceg lányai számára

Sussex hercege menedéket ajánlott a hercegnőknek montecitói otthonában, amelyet feleségével, Meghan Markle-lel és két gyermekükkel, Archie-val és Lilibet-tel oszt meg.

Sarah Ferguson állítólag egy írországi wellness-központban pihen, míg a kegyvesztett András herceg állítólag sandringhami otthonában van, miután közhivatali visszaélés gyanújával letartóztatták. Most, hogy a figyelem középpontjában a nővérek állnak, Harry nagylelkű ajánlatot tett, hogy távol tartsa őket a kíváncsi szemektől.

Harry beszélt a lányokkal, valami olyasmit mondott, hogy tudja, milyen az család rossz oldalán lenni

- árulta el egy közeli forrás.

A herceg közeli kapcsolatot ápol unokatestvérével, Beatrix hercegnővel, mióta Meghan-nel 2020-ban lemondtak királyi kötelességeikről és Amerikába költöztek. A 37 éves hercegnő, akinek két kislánya van, állítólag különösen nehezen viselte szülei kegyvesztettségét.

Az András körüli botrány továbbra sem csitul. Már azt is fontolóra vette a brit kormány, hogy a herceget eltávolítják a trónöröklési sorból, de ezzel együtt felmerült a kérdés, hogy lányai is kikerülnének-e belőle. Beatrix jelenleg 9. helyen áll, míg Eugénia testvére gyermekei után a 12. helyen.

A botrány nyomán Beatrix és Eugénia állítólag értesültek arról, hogy nem vehetnek részt a Royal Ascot versenyén idén júniusban, a hercegnőket pedig teljesen váratlanul érte a döntés. Bár nincs bizonyíték arra, hogy bármi rosszat is tettek volna, András gyalázatos viselkedése őket is belesodorta az ügybe - írta a Mirror.