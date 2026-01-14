Kitiltották a királyi találkozóról Meghan Markle-t

Hat évvel ezelőtt számos cégvezető és a néhai II. Erzsébet királynő Sandringhambe utazott, hogy megvitassák Meghan Markle és Harry herceg bejelentését, miszerint ott akarják hagyni a királyi családot és lemondanak királyi tisztségeikről.

Harry herceg és Meghan Markle hat éve döntöttek úgy, hogy nem akarnak a királyi család részei lenni

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Meghan Markle nem vehetett részt az eseményen

2020. január 13-án a néhai királynő, az akkoriban még Károly herceg, Vilmos herceg és Harry herceg összegyűltek a norfolki birtokon, ez volt a Sandringhami csúcstalálkozó. Ekkor tárgyalták meg, mit tegyenek azután, hogy Harry herceg és Meghan Markle meglepő nyilatkozatban tudatták távozásukat.

Egy fontos ok miatt Meghan Markle viszont nem vehetett részt ezen az eseményen. Harry herceg egyedül repült Kanadából Nagy-Britanniába, Meghan pedig a Vancouver-szigeten maradt, ahol a karácsonyt is töltötte édesanyjával. A sussexiek akkoriban úgy látták jónak, ha Meghan Markle még telefonon sem csatlakozik a találkozóhoz.

A palota tisztviselői szerint ezt az ötletet elvetették, mert senki sem tudta biztosan, ki más hallgathatta még a beszélgetést. Ez egy szigorúan bizalmas családi megbeszélés volt, nem pedig egy konferenciahívás

- idézi a Mirror az egyik bennfentest.

Meghan Markle később egy interjúban fedte fel elégedetlenségét, amiatt, hogy kihagyták. „Képzelj el egy beszélgetést, egy kerekasztal-beszélgetést az életed jövőjéről. Amikor ilyen nagy a tét.”

Harry herceg erre reagálva, felesége mellé állva hozzátette, hogy szándékosan tervezték úgy, hogy Meghan ne vehessen részt. Három nappal a pár távozási kijelentése után szervezték meg a nagy találkozót, Fülöp herceg nem vett részt rajta, így csak négyen voltak jelen.

Akkoriban Erzsébet királynő közleményt adott ki a nyilvánosság felé: „A családommal teljes mértékben támogatjuk Harry és Meghan vágyát, hogy fiatal családként új életet kezdjenek.”