Meghan Markle és Harry herceg gyermekeinek sorsa máris eldőlt?

Meghan Markle és Harry herceg rajongói meglepődtek, amikor a hercegi páros felfedte, milyen jövőt szánnak gyermekeiknek. Karácsony előtt a sussexi herceg és hercegné bejelentették jótékonysági szervezetük, az Archewell Alapítvánnyal kapcsolatos változásokat.
A jótékonysági szervezetet Archewell Philanthropies-ra nevezték át, ez pedig a pár és az egész család számára lehetővé teszi, hogy kiterjesszék globális filantróp törekvéseiket - számol be róla az Express.
A szervezet közleményében Archie herceget és Lilibet hercegnőt is megemlítették, ami egy utalás lehet arra, hogy a pár a jövőben igyekszik bevonni gyermekeiket is az alapítvány életébe. Ezzel kikövezték előttük az utat, ami elég meglepő a pár korábbi állításait tekintve.
Őszintén szólva nagyon zavarban vagyok. Harry és Meghan mindig is ragaszkodtak ahhoz, hogy gyermekeik a saját útjukat járják az életben, anélkül, hogy elvárások vagy címek nyomása nehezedne rájuk. Nem tudom elhinni, hogy Harry állna emögött. Biztosan Meghan hatása ez
- jelentette ki Harry herceg egyik barátja, Richard Eden királyi szakértő szerint.
