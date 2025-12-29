"Megsebezte őt" – Harry herceg cserben hagyta a néhai II. Erzsébet királynőt

Amikor Harry herceg feleségével, Meghan Markle-lel a visszavonulás mellett döntöttek, II. Erzsébet királynő szíve összetört. Bár nehezen, de félretette nagymama énjét, és uralkodói kötelességének tett eleget: szigorúan állt a kiváláshoz, még akkor is, ha megszakadt a szíve.

II. Erzsébet királynő szerette az unokáját, Harry herceget, de királynőként szigorúnak kellett lennie

Fotó: Forrás: The Royal Family/Facebook

Harry herceg visszavonulása: vagy kint, vagy bent, nincs középút

II. Erzsébet királynő uralkodásának vége felé példátlan kihívással szembesült: Harry herceg és Meghan Markle királyi kötelességektől való visszavonulásával kellett szembenéznie. Bár nagymamaként a néhai uralkodó kétségkívül szerette a most 41 éves Harryt és a vidám természetét, királynőként sokkal szigorúbb volt a véleménye.

Lázadónak tartotta, aki cserbenhagyta

– állítja Robert Jobson királyi szerző. Catherine: The Biography című könyvében Jobson hozzátette: a királynő közeli ismerőseinek elmondta, hogy Harry hírhedt kilépése a királyi családból a család „elvesztett lehetősége” volt.

Tudta, hogy Harrynek és Meghannek sokat tudnának adni, de az a gondolat, hogy a pár milliókat kereshet a királyi címük és státuszuk kihasználásával, visszataszító volt számára

– tette hozzá. A királyi szerző szerint a királynő egyértelműen kifejezte véleményét unokája távozásáról: „Vagy teljes mértékben a Cégnek (a brit királyi család - a szerk.) dolgoztál, vagy nem. Középút nem volt.”

Amikor a sussexiek 2020 elején bejelentették, hogy lemondanak királyi feladataikról, és Észak-Amerikában kezdenek új életet, a királynő nem tiltakozott a döntésük ellen. Állítólag azonban továbbra is meggyőződése volt, hogy a királyi párnak meg kell vonni a pártfogói jogait, és meg kell tiltani, hogy személyes- és üzleti célokra használják fel a királyi címüket.

Alig egy hónappal azután, hogy nyilvánosan bejelentették, hogy „visszavonulnak”, a herceg és a hercegnő megtudta, hogy le kell mondaniuk a „Sussex Royal” címről. Ez a január 13-án, a Sandringham House-ban tartott hírhedt találkozót követően történt, amelyen a néhai királynő összehívta fiát és akkori örökösét, Károly herceget, Vilmos herceget és Harry herceget a norfolki birtokra, hogy megvitassák a Megxit miatt felmerült dilemmát. A média által „Sandringham-csúcstalálkozónak” elnevezett találkozó állítólag 90 percig tartott, és részleteinek nagy része titokban maradt.