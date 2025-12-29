Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Megsebezte őt" – Harry herceg cserben hagyta a néhai II. Erzsébet királynőt

II. Erzsébet királynő
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 15:00
II. Erzsébet királynő lehetetlen helyzetbe került. Végül uralkodóként és nem pedig nagymamaként kellett döntést hoznia Harry herceg és felesége miatt.

Amikor Harry herceg feleségével, Meghan Markle-lel a visszavonulás mellett döntöttek, II. Erzsébet királynő szíve összetört. Bár nehezen, de félretette nagymama énjét, és uralkodói kötelességének tett eleget: szigorúan állt a kiváláshoz, még akkor is, ha megszakadt a szíve.

II. Erzsébet királynő szerette unokáját, Harry herceget, de királynőként szigorúnak kellett lennie
Fotó: Forrás: The Royal Family/Facebook

Harry herceg visszavonulása: vagy kint, vagy bent, nincs középút

II. Erzsébet királynő uralkodásának vége felé példátlan kihívással szembesült: Harry herceg és Meghan Markle királyi kötelességektől való visszavonulásával kellett szembenéznie. Bár nagymamaként a néhai uralkodó kétségkívül szerette a most 41 éves Harryt és a vidám természetét, királynőként sokkal szigorúbb volt a véleménye.  

Lázadónak tartotta, aki cserbenhagyta

– állítja Robert Jobson királyi szerző. Catherine: The Biography című könyvében Jobson hozzátette: a királynő közeli ismerőseinek elmondta, hogy Harry hírhedt kilépése a királyi családból a család „elvesztett lehetősége” volt.  

Tudta, hogy Harrynek és Meghannek sokat tudnának adni, de az a gondolat, hogy a pár milliókat kereshet a királyi címük és státuszuk kihasználásával, visszataszító volt számára

– tette hozzá. A királyi szerző szerint a királynő egyértelműen kifejezte véleményét unokája távozásáról: „Vagy teljes mértékben a Cégnek (a brit királyi család - a szerk.) dolgoztál, vagy nem. Középút nem volt.”  

Amikor a sussexiek 2020 elején bejelentették, hogy lemondanak királyi feladataikról, és Észak-Amerikában kezdenek új életet, a királynő nem tiltakozott a döntésük ellen. Állítólag azonban továbbra is meggyőződése volt, hogy a királyi párnak meg kell vonni a pártfogói jogait, és meg kell tiltani, hogy személyes- és üzleti célokra használják fel a királyi címüket. 

Alig egy hónappal azután, hogy nyilvánosan bejelentették, hogy „visszavonulnak”, a herceg és a hercegnő megtudta, hogy le kell mondaniuk a „Sussex Royal” címről. Ez a január 13-án, a Sandringham House-ban tartott hírhedt találkozót követően történt, amelyen a néhai királynő összehívta fiát és akkori örökösét, Károly herceget, Vilmos herceget és Harry herceget a norfolki birtokra, hogy megvitassák a Megxit miatt felmerült dilemmát. A média által „Sandringham-csúcstalálkozónak” elnevezett találkozó állítólag 90 percig tartott, és részleteinek nagy része titokban maradt. 

Lesújtotta az elidegenülés

Végül, annak ellenére, hogy a királynő kedvelte Harryt és kezdetben pozitívan vélekedett Meghanről, a családi válság megoldásának végső döntése az ő vállára nehezedett. A csúcstalálkozó után nem sokkal kiadott nyilatkozatában II. Erzsébet királynő egyértelműen kifejezte szomorúságát a döntés miatt.  

Élete utolsó éveiben a királynő személyes szeretete unokája iránt soha nem ingott meg, és állítólag különösen lesújtotta Harry és Meghan keserű elidegenedése a királyi családtól. Lady Elizabeth Anson – Erzsébet királynő unokatestvére és közeli barátja – állítólag a királyi életrajzíró Katie Nichollnak így nyilatkozott: 

Nem hiszem, hogy a királynő valaha is igazán megértette Harry döntését, hogy elhagyja a családot. A kötelesség elhanyagolása teljesen idegen a királynőtől, és ez az egész nagyon megsebezte őt

– olvasható a Daily Mail cikkében.  

 

