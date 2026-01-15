Meghan Markle dívákat megszégyenítő követelésekkel állt elő, ez nem maradt válasz nélkül

Meghan Markleről azt állították, hogy dívákhoz hasonló igényekkel hajlandó visszatérni az Egyesült Királyságba. A sussexi hercegné most visszavágott.
Sussex hercegnéje visszavágott, miután azt állították, hogy dívákat megszégyenítő követelései vannak a lehetséges visszatérésével kapcsolatban az Egyesült Királyságba. Mivel az Invictus Games jövőre Birminghamben zajlik, Meghan nyáron csatlakozhat Harry herceghez az Egyesült Királyságban.
A „követeléssel” kapcsolatos állításról egy, a Sussexi párhoz közel álló forrás így nyilatkozott:
Ez teljes kitaláció. Semmi sem igaz belőle. Ilyen követelések soha nem hangzottak el.
Meghanről egy forrás Rob Shuternek elmondta, hogy a 44 éves anyuka szeretne „teljes ellenőrzést” gyakorolni a látogatás felett, és hozzátette, még azt is kikötötte, hogy egyik alkalmazott se nézhessen rá. Amellett, hogy luxusautókból álló flottát kért, hozzátették:
Ez nem csak védelem. Ő egy erődítményt kér. Golyóálló üveget, fegyveres biztonsági őröket mindenhová, ahová csak megy.
Mivel Harry herceg reméli, hogy az Egyesült Királyságban idén visszaállítják rendőri védelmét, a pár két gyermeke – a hatéves Archie és a négyéves Lilibet – is csatlakozhat szüleihez az utazás során- olvasható az Express cikkében.
