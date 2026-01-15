Váratlan fordulat: Károly király mégis békülni akar Harry herceggel?

Több évnyi rossz viszony és viszály után úgy tűnik, Károly király mégis ad egy utolsó esélyt Harry hercegnek és családjának.
A sussexi pár 2020-ban hagyta el a királyi családot, majd Kaliforniába költözött. A király azóta alig látta unokáit, Lilibetet és Archiet. Az elmúlt években számos esemény tovább mélyítette a családi feszültséget: míg Harryt személyesen értesítették Károly király diagnózisáról, Katalin hercegné betegségéről már nem kapott közvetlen tájékoztatást.
Harry herceg a megromlott családi kapcsolatok ellenére régóta jogi vitában áll a brit kormánnyal is. Bár szeretne hazatérni, a korábbi biztonsági intézkedéseket megvonták tőle, ami komoly akadályt jelent számára.
Most azonban úgy tűnik, Károly király felajánlotta a párnak a Highgrove House-ban, gloucestershire-i magánrezidenciáját, amennyiben nyitottak lennének egy brit látogatásra.
Egy forrás szerint:
Jó esély van arra, hogy egy királyi rezidencián szállnak meg egy olyan brit tartózkodás alatt, amely Invictus-eseményeket is magába foglalja.
Jelentések szerint a sussexi pár nyáron az Invictus Játékokhoz kapcsolódó események miatt készülhet az Egyesült Királyságba utazni. A sporteseményt Harry herceg alapította sérült, sebesült vagy beteg katonai személyzet számára.
A látogatás azonban látszólag ellentmondana Vilmos herceg és Katalin hercegné álláspontjának, mivel a walesi pár régóta igyekszik elhatárolódni minden, Harryhez és Meghanhöz kapcsolódó drámától.
Vilmos és Katalin belső köréhez közel álló forrás 2024-ben így nyilatkozott:
Katalin és Vilmos egyértelművé tették, hogy nyugalmat szeretnének maguknak és a gyermekeiknek. Harry látogatása az összes vele járó drámával ennek épp az ellenkezője lenne.
Források szerint Vilmos herceg már megbékélt a testvérétől való elidegenedéssel. Kérdés, hogy az új fejlemények és egy esetleges látogatás változtathat-e ezen - írja a Cosmopolitan.
