Váratlan fordulat: Károly király mégis békülni akar Harry herceggel?

Több évnyi rossz viszony és viszály után úgy tűnik, Károly király mégis ad egy utolsó esélyt Harry hercegnek és családjának.

Harry herceg és Meghan Markle utolsó esélyt kaphat Károly királytól Fotó: Photo Image Press / Northfoto

A sussexi pár 2020-ban hagyta el a királyi családot, majd Kaliforniába költözött. A király azóta alig látta unokáit, Lilibetet és Archiet. Az elmúlt években számos esemény tovább mélyítette a családi feszültséget: míg Harryt személyesen értesítették Károly király diagnózisáról, Katalin hercegné betegségéről már nem kapott közvetlen tájékoztatást.

Harry herceg a megromlott családi kapcsolatok ellenére régóta jogi vitában áll a brit kormánnyal is. Bár szeretne hazatérni, a korábbi biztonsági intézkedéseket megvonták tőle, ami komoly akadályt jelent számára.

Károly király utolsó ajánlata

Most azonban úgy tűnik, Károly király felajánlotta a párnak a Highgrove House-ban, gloucestershire-i magánrezidenciáját, amennyiben nyitottak lennének egy brit látogatásra.

Egy forrás szerint:

Jó esély van arra, hogy egy királyi rezidencián szállnak meg egy olyan brit tartózkodás alatt, amely Invictus-eseményeket is magába foglalja.

Jelentések szerint a sussexi pár nyáron az Invictus Játékokhoz kapcsolódó események miatt készülhet az Egyesült Királyságba utazni. A sporteseményt Harry herceg alapította sérült, sebesült vagy beteg katonai személyzet számára.

Vilmos hercegék nem örülnek a történteknek

A látogatás azonban látszólag ellentmondana Vilmos herceg és Katalin hercegné álláspontjának, mivel a walesi pár régóta igyekszik elhatárolódni minden, Harryhez és Meghanhöz kapcsolódó drámától.

Vilmos és Katalin belső köréhez közel álló forrás 2024-ben így nyilatkozott:

Katalin és Vilmos egyértelművé tették, hogy nyugalmat szeretnének maguknak és a gyermekeiknek. Harry látogatása az összes vele járó drámával ennek épp az ellenkezője lenne.

Források szerint Vilmos herceg már megbékélt a testvérétől való elidegenedéssel. Kérdés, hogy az új fejlemények és egy esetleges látogatás változtathat-e ezen - írja a Cosmopolitan.