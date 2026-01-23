Akárcsak Diana: radikális lépésekre készül a királyi családban Katalin hercegné

Miután Katalin hercegné fokozatosan visszatért a nyilvános szereplésekhez a 2024-es rákdiagnózisa után, királyi szakértők szerint minden eddiginél elszántabb azt illetően, hogy valódi változást érjen el. A 44 éves, leendő királynőként számon tartott hercegné az elmúlt év végén tartott beszédével új szintre emelte a királyi feladatait, amikor szenvedélyes felszólalásban kérte a munkaadókat, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az alkalmazottaik egészségére.

Katalin hercegné akcióba lendült / Fotó: Michael Dunlea / Barcroft Media / Northfoto

Katalin hercegné egyre nagyobb szerepet vállal

Az évek során – különösen, amióta édesanya lett –, a walesi hercegné elkötelezett szószólója lett a gyermekek ügyének. 2023 januárjában indította el a Shaping Us elnevezésű kezdeményezést a Királyi Alapítvány Koragyermekkori Központján keresztül, amely arra hívja fel a figyelmet, milyen meghatározó szerepe van egy gyermek életében az első öt évnek.

Ahogyan fejlődünk a tapasztalatainkon, a kapcsolatainkon és a környezetünkön keresztül, az alapjaiban határozza meg az egész életünket

– fogalmazott korábban Katalin hercegné, aki nyilvános kampányokkal, kiemelt látogatásokkal, valamint szakértőkkel és döntéshozókkal való együttműködéssel aktívan segíti a gyermekneveléssel és szülőséggel kapcsolatos kutatásokat.

Chris Ship, az ITV News királyi szerkesztője nemrég úgy fogalmazott, ez valódi szenvedély Vilmos herceg felesége számára.

Katalin úgy gondolja, hogy az élet első néhány éve határozza meg a következő ötvenet. Ha ezt nem vesszük komolyan, kevesebb egészséges és boldog felnőttünk lesz. Ez korábban nem volt hangsúlyos királyi terület, de ő érti ennek a tudományos hátterét, és következetesen alkalmazza a munkájában. Nem csak lefutja a kötelező köröket

– emelte ki a szakértő.

Míg a néhai II. Erzsébet királynő több mint 500 királyi védnökséget vállalt, addig Katalin hercegné - Katie Nicholl királyi életrajzíró és szakértő szerint -, tudatosan azokra az ügyekre összpontosít, amelyek számára a legfontosabbak. A szakértő továbbá úgy vélekedett, főleg a fiatalabb generáció tagjaira jellemző, hogy kevesebb ügyet karolnak fel, viszont azokban sokkal mélyebb és hatásosabb munkát végeznek, különösen azért, mert ma már kevesebb aktív dolgozó tagja van a királyi családnak.

A királyi család történetében Diana hercegné volt az egyik első olyan nő, aki nyíltan és bátran használta a nyilvánosságot arra, hogy kényes, sokak által kerülendő témákra irányítsa a figyelmet. Vilmos és Harry herceg édesanyja rendszeresen feszegette a protokoll határait, amikor közvetlen kapcsolatot vállalt olyan emberekkel, akiket a társadalom gyakran megbélyegzett - írja a Mirror.