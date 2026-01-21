Katalin hercegné és Vilmos herceg egymás ellen fordult – videó

Katalin hercegné és Vilmos herceg egymás ellen fordultak. Természetesen nem kell arra gondolni, hogy a házasságuk megtört, vagy problémákkal küzdenének, egyszerűen csak arról van szó, hogy egy sporteseményen kipróbálhatták a bennük rejlő curling tehetséget.

Katalin hercegné és Vilmos herceg egymás ellen játszott a jégen Fotó: AFP

Katalin hercegné és Vilmos herceg csatája

Vilmos herceg és Katalin hercegné hideg, de fényűző téli debütálást tett Skóciában, miután a téli olimpiai játékokon való részvétel előtt végigjárták hazájuk sportlétesítményeit.

A pár kedden délután Stirlingben jelent meg, ahol meglátogatták a Nemzeti Curling Akadémiát, melynek tagjai idén később Milánóban és Cortinában mérkőznek meg más sportolókkal a téli paralimpiai játékokon. Bár együtt jelentek meg, kétségtelenül a 44 éves hercegnő vonzotta a több figyelmet, köszönhetően klasszikus, elegáns stílusának. Egy vadonatúj, bokáig érő, skót témájú kabátot viselt Chris Kerrtől, amelynek széles vállai és dupla gombos eleje volt, és természetesen tartán mintázat díszítette. A hercegnő a kabátot egy galléros pulóverrel és egy pár magas sarkú csizmával kombinálta, miközben férje mellett sétált, aki egy visszafogott sötétkék zakót és barna pulóvert viselt.

Azonban nem a pár stílusa volt az egyetlen, ami csodálatot keltett, mivel még curlingezni is beálltak.

Ráadásul egymás ellen játszottak, a csatából pedig végül a hercegnő került ki győztesen, annak ellenére, hogy a herceg is dicsérte csapattársait „kemény seprésükért” – áll a Mirror cikkében.