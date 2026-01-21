Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Katalin hercegné és Vilmos herceg egymás ellen fordult – videó

katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 12:20
királyi családVilmos herceg
A walesi pár kíméletlen csatába kezdett egymással. Katalin hercegné és Vilmos herceg egymás ellen fordultak.

Katalin hercegné és Vilmos herceg egymás ellen fordultak. Természetesen nem kell arra gondolni, hogy a házasságuk megtört, vagy problémákkal küzdenének, egyszerűen csak arról van szó, hogy egy sporteseményen kipróbálhatták a bennük rejlő curling tehetséget.

Katalin hercegné és Vilmos herceg egymás ellen játszott a jégen
Katalin hercegné és Vilmos herceg egymás ellen játszott a jégen  Fotó: AFP

Katalin hercegné és Vilmos herceg csatája

Vilmos herceg és Katalin hercegné hideg, de fényűző téli debütálást tett Skóciában, miután a téli olimpiai játékokon való részvétel előtt végigjárták hazájuk sportlétesítményeit. 

A pár kedden délután Stirlingben jelent meg, ahol meglátogatták a Nemzeti Curling Akadémiát, melynek tagjai idén később Milánóban és Cortinában mérkőznek meg más sportolókkal a téli paralimpiai játékokon. Bár együtt jelentek meg, kétségtelenül a 44 éves hercegnő vonzotta a több figyelmet, köszönhetően klasszikus, elegáns stílusának. Egy vadonatúj, bokáig érő, skót témájú kabátot viselt Chris Kerrtől, amelynek széles vállai és dupla gombos eleje volt, és természetesen tartán mintázat díszítette. A hercegnő a kabátot egy galléros pulóverrel és egy pár magas sarkú csizmával kombinálta, miközben férje mellett sétált, aki egy visszafogott sötétkék zakót és barna pulóvert viselt.

Azonban nem a pár stílusa volt az egyetlen, ami csodálatot keltett, mivel még curlingezni is beálltak.

Ráadásul egymás ellen játszottak, a csatából pedig végül a hercegnő került ki győztesen, annak ellenére, hogy a herceg is dicsérte csapattársait „kemény seprésükért” – áll a Mirror cikkében

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu