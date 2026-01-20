Döbbenetes fotó látott napvilágot: rágcsálóktól hemzseghet András herceg új otthona

Lefotóztak egy kártevőirtó furgont András herceg új sandringhami otthona közelében. A Command Pest Control furgonját a Marsh Farmon, a King's Sandringham Estate-en látták, bár nem tudni, hogy a cég miért látogatta meg az ingatlant.

A kegyvesztett András herceg új otthonában kártevőket irtanak Fotó: MW archív

A fent említett cég patkányok, rágcsálók és darásfészkek eltávolításán dolgozik, a sandringhami birtokon lévő ingatlanokban a bérlők nem is tarthatnak macskákat, ami azt jelenti, hogy gyakoriak a rágcsálók a környékem.

András várhatóan a hónap végén költözik ki fényűző kúriájából, a Royal Lodge-ból, windsori otthonából a költöztetők már elkezdték elvinni a holmijait. A királyi engedéllyel működő Kelet-Anglia-szerte működő cég rágcsáló- és rovarirtással foglalkozik.

Flitcham faluját két éve patkányok lepték el, mindössze két mérföldre a király rezidenciájától. Akkor a lakosok a monarchia-hoz fordultak segítségért.

A királyi család Viktória királynő uralkodása óta küzd a patkány-problémával, 2019-ben a néhai II. Erzsébet királynő kénytelen volt irtókat bérelni a feladat elvégzésére.

A kegyvesztett herceg birtokára hatalmas furgonok érkeztek, bár sokak szerint a sok holmija miatt ennek egy részét majd raktárban kell tárolnia.

Egy teherautó jött és ment az éj leple alatt. Andrew egy cipősdoboz méretű házba költözik a Royal Lodge-hoz képest, így a legtöbb elszállított dolog egy raktárba kerül

- írja az Express.

A Marsh Farm, amely évek óta a király tulajdonában van, az utolsó bérlő halála óta üresen áll, jelenleg pedig nagyívű átalakításon megy keresztül, hogy Andrew Mountbatten-Windsor beköltözhessen.