Van okunk aggódni? Baba Vanga szerint egyre csak közeleg a világvége

Bár idén lesz 30 éve, hogy elhunyt, Baba Vanga - avagy Vangelija Pandeva Gusterova -, jóslatai a mai napig lázban tartják az embereket. A balkáni Nostradamusként is emlegetett bolgár médium még gyerekként vesztette el a látását, ám állítólag ennek köszönhetően nyerte el a jövőbe látás képességét: a feltételezések szerinte előre megjósolta a 9/11-es terrortámadást, Diana hercegné halálát, de még a Covid19-világjárványt is. A látnok egyik jóslata továbbá azt is felfedte, hogy pontosan mikor következik be a világvége: eszerint 5079-ben egy kozmikus, felfoghatatlan méretű esemény az univerzum teljes pusztulását hozza majd el. Baba Vanga víziója egy részletes idővonalat követ, amely az emberiség evolúcióját, a technológiai fejlődést, a különböző konfliktusokat és a végső kihalást is ábrázolja.

Közeleg a világvége: Baba Vanga erre az évre jósolta az emberiség teljes pusztulását / Fotó: Twitter (X)

Baba Vanga szerint ekkor következik be a világvége

A jóslat szerint az emberek előbb terjeszkedni kezdenek majd a Naprendszerben, elérik a halhatatlanságot, mi több, földönkívüli civilizációkkal is kapcsolatba lépnek, mielőtt egy végső, katasztrofális eseménnyel kell majd szembenézniük. Az 5079-et megelőző évszázadok egyik legfontosabb mérföldköve lesz az űrbéli terjeszkedést követő, 3005-ös marsi háború, majd rá öt évre egy üstökös vagy aszteroida ütközik a Holddal, törmelékeket küldve pályára és látható gyűrűt alkotva a Föld körül, drámaian megváltoztatva ezzel a bolygó éjszakai égboltját. Ezután a földi élet 3797-ben teljesen kihal, így az emberek egy új bolygót fognak kolonizálni. A 4300-as évekre az emberiség technológiai és erkölcsi fejlődésen megy keresztül, minden betegséget képesek lesznek gyógyítani, sőt, az agyi kapacitásuk is annyira megnövekszik, hogy ki tudják majd küszöbölni az olyan fogalmakat, mint a gonosz és a gyűlölet. A civilizáció 4674-ben éri el csúcspontját, 340 milliárd fős népességgel a bolygókon, és korai integrációval az idegen fajokkal. Az utolsó éveikben az emberek felfedezik az ismert univerzum határát, ami miatt megvitatják, merjenek-e még annál is tovább terjeszkedni. 5079-re ez a döntés, vagy valamilyen ehhez kapcsolódó katasztrófa, kiváltja az „abszolút világvégét”, amely véget vet az emberi civilizációnak, illetve az univerzumnak is.