Elkezdődött a kilakoltatás: a kegyvesztett András herceg elbúcsúzott a Royal Lodge-tól

Költöztető kamionok, feszült hangulat. A kegyvesztett András herceg végső búcsút intett a Royal Lodge-nak és az ezzel járó luxus életnek. Andrew Mountbatten-Windsor, egykori András herceg ideiglenes szállásra költözik, ezzel gyorsítják kilakoltatásának folyamatát a Royal Lodge-ból. A költöztető kamionok pedig hamar ki is érkeztek a kastélyhoz – közölte a life.hu.
A kegyvesztett herceget még októberben utasították a bérleti szerződés visszaadására, miután megfosztották címeitől.
Egyes források szerint András herceg most a király norfolki sandringhami birtokán fog lakni ideiglenesen. Húsvét után pedig beköltözhet jóval szerényebb körülmények közé, a Marsh Farm-ra.
A költöztető kamionok egymás után érkeztek a Royal Lodge-hoz, amelyeket a Sun meg is osztott.
Andrásnak a luxusotthon után nehéz lesz megszoknia új környezetét, ami még mindig felújítás alatt áll.
A palota tervei szerint ugyanis a Marsh Farm lesz a herceg új tartózkodási helye és ez az időszak gyakorlatilag a száműzetése éveinek kezdete.
Egyes források szerint a kegyvesztett hercegnek még idő kell, hogy elfogadja a történteket és alkalmazkodjon új életéhez. Jelenleg érzékeny, törékeny és sebezhető, azonban idővel hozzá kell szoknia, hogy luxusélete véget ért.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.