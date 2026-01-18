Elkezdődött a kilakoltatás: a kegyvesztett András herceg elbúcsúzott a Royal Lodge-tól

Költöztető kamionok, feszült hangulat. A kegyvesztett András herceg végső búcsút intett a Royal Lodge-nak és az ezzel járó luxus életnek. Andrew Mountbatten-Windsor, egykori András herceg ideiglenes szállásra költözik, ezzel gyorsítják kilakoltatásának folyamatát a Royal Lodge-ból. A költöztető kamionok pedig hamar ki is érkeztek a kastélyhoz – közölte a life.hu.

Véget ért a luxus András herceg számára

Fotó: AFP

Elkezdődött András herceg kilakoltatása

A kegyvesztett herceget még októberben utasították a bérleti szerződés visszaadására, miután megfosztották címeitől.

Egyes források szerint András herceg most a király norfolki sandringhami birtokán fog lakni ideiglenesen. Húsvét után pedig beköltözhet jóval szerényebb körülmények közé, a Marsh Farm-ra.

A költöztető kamionok egymás után érkeztek a Royal Lodge-hoz, amelyeket a Sun meg is osztott.

Andrásnak a luxusotthon után nehéz lesz megszoknia új környezetét, ami még mindig felújítás alatt áll.

A palota tervei szerint ugyanis a Marsh Farm lesz a herceg új tartózkodási helye és ez az időszak gyakorlatilag a száműzetése éveinek kezdete.

Egyes források szerint a kegyvesztett hercegnek még idő kell, hogy elfogadja a történteket és alkalmazkodjon új életéhez. Jelenleg érzékeny, törékeny és sebezhető, azonban idővel hozzá kell szoknia, hogy luxusélete véget ért.