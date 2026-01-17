Ismét fejfájást okozhat András herceg III. Károlynak - nem várt támogatásban lett része

András herceget a közelmúltban fosztották meg a címeitől, amivel az Egyesült Királyság lakosainak nagy része egyetértett. Akadnak azonban, akik továbbra is kiállnak a kegyvesztett herceg mellett, és túlzásnak tartják mindazt, amit vele tesznek. Néhányan még az életéért is aggódnak, ami komoly fejfájást okozhat a testvérének, III. Károly királynak.

Úgy tűnik, András hercegnek a történtek után is akadnak támogatói / Fotó: AFP

András herceg középkori boszorkányüldözésbe keveredett

Ugyan eddig még nem ítélték el bűncselekményért, azonban, amikor András herceget - azaz, ma már Andrew Mountbatten-Windsort -, megfosztották a királyi címeitől, a nemzet nagy része egyetértett abban, hogy ez volt a helyes lépés. A néhai herceg egy interjúban ugyan hevesen tagadta, hogy találkozott volna a néhai Virginia Giuffre-rel, akivel 2022-ben több millió font értékű peren kívüli egyezségre jutottak, miután a nő durva vádakkal illette őt. Azt viszont elismerte, tudott arról, hogy Jeffrey Epstein fiatal lányokkal kereskedett, és hogy sajnálja, amiért egykor kapcsolatban állt vele. Tavaly októberben András végül beleegyezett abba, hogy többé nem használhatja a címeit, így megszűnt York hercege lenni.

Ezt a döntést a legtöbben igazságosnak találták, akadnak azonban, akik úgy vélik, a száműzetés túl messzire ment, a történteket pedig középkori boszorkányüldözésnek minősítették.

Ami jelenleg történik, az egyszerűen túlzás. Olyan, mint egy középkori boszorkányüldözés

- fogalmazott az egyikük.

Szerintem egyesek addig nem lesznek elégedettek, amíg valaki hajléktalanná nem válik, tönkre nem megy, börtönbe nem kerül. Valószínűleg semmi sem lesz elég jó

- mondta el egy másik.

Nem ítélték el bűncselekményért, de annyira utálják és megvetik, hogy az emberek addig nem lesznek elégedettek, amíg valahol a csatornában nem köt ki. Ezt az üvöltő tömeget nem lehet kielégíteni

- tette hozzá egy újabb felhasználó az interneten, mialatt mások rámutattak András a Falkland-szigeteki háborúban elért, kétségkívül valódi katonai hősiességére, míg egyesek szimpátiát fejeztek ki a volt feleség, Sarah Ferguson megdöbbentő bukása miatt.