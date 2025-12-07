Harry herceget szétszedték: érzéketlenséggel vádolják, miközben napvilágra került a fájdalmas igazság

Harry herceg kemény kritikákat kapott váratlan televíziós szereplése miatt, amely rávilágított arra az iróniára, hogy a herceg komikus szerepben tűnt fel, miközben az Egyesült Államokban éli celeb-életét. Harry a The Late Show with Stephen Colbert műsorban jelent meg meglepetésvendégként, ahol egy jelenetben azt játszotta el, hogy szerepet próbál szerezni egy Hallmark-karácsonyi filmben „karácsonyi hercegként”.

Harry herceg interjúja óriási botrányt váltott ki.

Harry herceg megszólalásai nagy port kavartak

A műsorvezető megkérdezte, miért akarna egy valódi herceg ilyen filmben játszani. Harry így felelt:

„Ti, amerikaiak, odavagytok a karácsonyi filmekért, és láthatóan a királyi családért is. Miért ne?”

Amikor Colbert az amerikai „megszállottságot” firtatta, Harry visszavágott:

„Tényleg? Én úgy hallottam, ti királyt választottatok.”

A megjegyzés sokak szerint Donald Trumpra és a „No Kings” tüntetésekre utalt.

A herceg szereplése azonban nagy felháborodást váltott ki. Sokak számára érthetetlen volt, miért vállalta ezt a megjelenést. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója úgy fogalmazott:

Nem értem, Harry miért csinálta ezt. Mi volt ebben neki a jó? Az eredmény csak kritika lett: ügyetlen szereplés, egy politikai poén és rossz időzítés – különösen úgy, hogy közben az apósát kórházban ápolták, és Windsorban állami bankettet tartottak.

Bond szerint különösen fájdalmas irónia rejlett a jelenetben: egy herceg könyörög egy szerepért egy fiktív karácsonyi filmben, ami túlságosan is közel állt a valósághoz.

Kedvelem Harryt, és tisztelem, hogy tud magán nevetni, de ez teljesen felesleges volt

– mondta Bond a Mirror-nak.

Túl közel volt az igazsághoz: egy herceg szerepet keres, és bármit megtenne egy lehetőségért.

A szakértő azt is hangsúlyozta, mennyire éles volt a kontraszt: miközben Harry Los Angelesben bohóckodott, a királyi család Windsorban a német elnököt fogadta egy történelmi állami látogatáson.

Tom Sykes, a Royalist hírlevél szerkesztője egy lépéssel tovább ment, és azt javasolta: Harryt fosszák meg címtől, hogy világos legyen az amerikai közönség számára, hogy véleménye nem tükrözi a királyi család álláspontját.