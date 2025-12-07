Harry herceget szétszedték: érzéketlenséggel vádolják, miközben napvilágra került a fájdalmas igazság

Harry herceg kemény kritikákat kapott váratlan televíziós szereplése miatt, amely rávilágított arra az iróniára, hogy a herceg komikus szerepben tűnt fel, miközben az Egyesült Államokban éli celeb-életét. Harry a The Late Show with Stephen Colbert műsorban jelent meg meglepetésvendégként, ahol egy jelenetben azt játszotta el, hogy szerepet próbál szerezni egy Hallmark-karácsonyi filmben „karácsonyi hercegként”.
A műsorvezető megkérdezte, miért akarna egy valódi herceg ilyen filmben játszani. Harry így felelt:
„Ti, amerikaiak, odavagytok a karácsonyi filmekért, és láthatóan a királyi családért is. Miért ne?”
Amikor Colbert az amerikai „megszállottságot” firtatta, Harry visszavágott:
„Tényleg? Én úgy hallottam, ti királyt választottatok.”
A megjegyzés sokak szerint Donald Trumpra és a „No Kings” tüntetésekre utalt.
A herceg szereplése azonban nagy felháborodást váltott ki. Sokak számára érthetetlen volt, miért vállalta ezt a megjelenést. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója úgy fogalmazott:
Nem értem, Harry miért csinálta ezt. Mi volt ebben neki a jó? Az eredmény csak kritika lett: ügyetlen szereplés, egy politikai poén és rossz időzítés – különösen úgy, hogy közben az apósát kórházban ápolták, és Windsorban állami bankettet tartottak.
Bond szerint különösen fájdalmas irónia rejlett a jelenetben: egy herceg könyörög egy szerepért egy fiktív karácsonyi filmben, ami túlságosan is közel állt a valósághoz.
Kedvelem Harryt, és tisztelem, hogy tud magán nevetni, de ez teljesen felesleges volt
– mondta Bond a Mirror-nak.
Túl közel volt az igazsághoz: egy herceg szerepet keres, és bármit megtenne egy lehetőségért.
A szakértő azt is hangsúlyozta, mennyire éles volt a kontraszt: miközben Harry Los Angelesben bohóckodott, a királyi család Windsorban a német elnököt fogadta egy történelmi állami látogatáson.
Tom Sykes, a Royalist hírlevél szerkesztője egy lépéssel tovább ment, és azt javasolta: Harryt fosszák meg címtől, hogy világos legyen az amerikai közönség számára, hogy véleménye nem tükrözi a királyi család álláspontját.
A kritika azt követően is erősödött, hogy Harry Trumpot érintő megjegyzése hónapokkal azután hangzott el, hogy Donald Trump és felesége állami látogatáson járt az Egyesült Királyságban, ahol mind Trump, mind III. Károly király pozitívan beszélt a két ország kapcsolatáról.
Jennie Bond végül így összegzett:
Rossz döntés volt, Harry. Nem vagy színész vagy komikus. Maradj a jótékonysági munkádnál és azoknál az ügyeknél, amelyek fontosak neked – vagy egyszerűen maradj nagyszerű apa és férj. Abban valóban remek vagy.
