Nyitrai Zsolt elárulta: különleges ajándékot kapott egy magyar mestertől Donald Trump

Nyitrai Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 11:49
Donald TrumpOrbán Viktor
Orbán Viktornak is ez a kedvence.

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt egy új videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben elmondta, hogy Madaras János késkészítő mester egy különleges tőrt ajándékozott az amerikai elnöknek, Donald Trumpnak – Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor elárulta, hogy ez volt a kedvence.

NYITRAI Zsolt
Nyitrai Zsolt / Fotó: Kovács Attila

Íme a videó, amiben megszólal Orbán Viktor, és bemutatásra kerül a különleges tőr:

 

