Kifakadt a szakértő: „Ne Meghan Markle-t hibáztassák – nem az ő hibája”

Meghan Markle legújabb magazinos interjúja több meglepő pillanatot is tartogatott, de egy apró részlet kavarta fel igazán az állóvizet: a menedzser New Yorkban úgy konferálta fel őt, mintha egy teljes udvartartás várná: „Meghan, Sussex hercegnéje”. A jelenet azonban a beszámoló szerint úgy történt, hogy rajtuk kívül senki sem volt a házban.

Kivételesen nem Meghan Markle a hibás?

Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle újra a címlapokra került

A Harper’s Bazaarban megjelent interjúban Meghan több „bombát” is elejtett: arról beszélt, hogy férjét, Harry herceget a „gyermeki rácsodálkozása és játékossága” ragadta meg benne, valamint arról, mennyire büszke rá, hogy Archie és Lilibet láthatták őt, amikor a konyhájából kiindulva létrehozta saját lifestyle márkáját, az As Ever-t.

A brit királyi család egykori tudósítója, Jennie Bond szerint az egész bemutatás abszurdnak tűnt, különösen azért, mert az újságíró másodszor találkozott Meghannel, az első alkalom pedig egy laza burgeres vacsora volt. Bond úgy véli, a jelenet inkább a ház személyzetének túlbuzgósága miatt történhetett:

„Az amerikaiak hajlamosak nagyon fellelkesülni a címektől. Valószínűleg csak túl komolyan vették, hogy egy hercegné van a házban.”

A királyi szakértő hangsúlyozta: nem biztos, hogy Meghannek bármi köze volt az egészhez, és szerinte nem is kellene emiatt kritizálni.

„Ne Meghan Markle-t hibáztassák a legújabb furcsa húzásért – nem az ő hibája!”

A Sussex-házaspár az interjú napjaiban az Egyesült Államokban ünnepelte a Hálaadást. Meghan és Harry egy ritka családi nyilvános szereplésen vettek részt Archie-val és Lilibet-tel: egy Los Angeles-i közösségi konyhában segítettek ételt készíteni a rászorulóknak, írja a Mirror.