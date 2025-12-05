Ezt nem láttuk jönni: Harry herceg tettén teljesen ledöbbent a közönség – Fotó!

Sussex hercege a The Late Show with Stephen Colbert legutóbbi adásában vendégszereplőként tűnt fel, ahol egy tréfás karácsonyi film-meghallgatáson vett részt. A felvétel csúcspontján Harry herceg és Stephen Colbert a vicc kedvéért majdnem megcsókolták egymást. A nem mindennapi jelenet azonnal hatalmas visszhangot keltett a közönség körében és a nemzetközi sajtóban.

Harry herceg és Stephen Colbert majdnem-csókja teljesen kiakasztotta a közönséget

(Fotó: JLPPA/Bestimage/Northfoto)

Harry herceg majdnem megcsókolta Stephen Colbertet

A The Late Show egyik karácsonyi különkiadásában Stephen Colbert éppen a romantikus ünnepi filmek tipikus sablonjait parodizálta, amikor váratlanul Harry herceg jelent meg a színpadon. A paródia egy képzeletbeli film-meghallgatásáról szólt, ahol a herceg a vicc kedvéért valóban úgy tett, mintha szerepet szeretne kapni. A csúcspont végül egy olyan jelenet volt, amely a romantikus filmek tipikus lezárásait figurázta ki: Harry herceg Stephen Colbert felé hajolt, mintha meg akarná csókolni. Stephen Colbert ezután közölte a herceggel, hogy „megkapta a szerepet” a Late Show hivatalos karácsonyi hercegeként. És bár a csók természetesen nem történt meg, a nézők így is döbbenten álltak a nem mindennapi szituáció előtt.

Harry herceg karácsonyi film-meghallgatása

Harry herceg meglepetés szereplése azután történt, hogy a műsorvezető éppen arról beszélt, mennyire kiszámíthatóak ezek a filmek.

Bármennyire is szeretem ezeket az ünnepi filmeket, és tényleg szeretem őket, szerintem egy kicsit problémásak, mert irreális elvárásokat keltenek az emberekben, hogy az ünnepi időszakban csak úgy összefutnak majd egy herceggel a munkahelyükön vagy az utcán.

Amikor Stephen Colbert befejezte a beszédét, Harry herceg belépett a színpadra, és azt mondta, hogy azt hitte, egy A mézeskalács herceg megmenti a karácsonyt Nebraskában című film meghallgatására jött. A díszletet pedig azonnal ünnepi hangulatra alakították: műhó, feldíszített fenyők és karácsonyi fények jelentek meg, miközben a közönség hangos tapssal fogadta Harry herceget.

Harry herceg mindenből viccet csinált a szereplése során

(Fotó: JLPPA/Bestimage/Northfoto)

Harry herceg Meghan Markle-lel is viccelődött

Sussex hercege azonban nem csak a csókjelenettel próbált viccelődni, több önironikus és királyi témájú poént is elsütött a szereplése során. Amikor Stephen Colbert megkérdezte, miért vállalna el egy ilyen filmszerepet egy valódi herceg, Harry azt válaszolta, hogy az amerikai közönség egyszerre rajong a karácsonyi filmekért és a brit királyi családért, ezért szerinte ez a két világ jól illik egymáshoz. A jelenet egy pontján pedig szóba került Meghan Markle is. Harry herceg viccesen megjegyezte, hogy ismer „egy színésznőt, aki segíthet neki a szerepben”. A feleségéről tett megjegyzés hatalmas sikert aratott a közönség soraiban. De ennek ellenére is a legnagyobb döbbenetet a majdnem-csókjelenet okozta.