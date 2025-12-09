Botrány van kialakulóban Katalin hercegné és családja körül

Botrány van kialakulóban sokak kedvenc, két királyi családi tagja körül. Katalin hercegné és Vilmos herceg ugyanis jóformán még be sem költözött "örök álomotthonukba", a Forest Lodge-ba, mégis máris önzőnek tartják őket a helyiek, miután lezártak előlük egy nyilvános, 150 holdnyi, korábban mindenki számára elérhető területet. A walesi hercegi pár indoka erre pedig saját maguk és gyermekeik biztonsága a 16 millió fontos, 7 milliárd forintos kastélyban és annak közvetlen környékén.

Önzőnek vélik a walesi hercegi párt. Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

A lezárás még szeptemberben történt meg. A helyiek azóta nem férnek hozzá a hatalmas, tölgyfákkal borított területekhez. Azoknál ugyanis belépni tilos táblákat helyeztek ki az mellett, hogy biztonsági kamerákat is feltelepítettek. Ezen felül még hosszú kerítésekkel is elkerítették magukat. Épp ezért, ha valaki ezen mégis átlépne, akkor letartóztatás jár érte szervezett súlyos bűnözés és törvény szerinti kirázási zóna megsértése miatt.

Önzőnek vélik a walesi hercegi párt

Felháborodásának egy Forest Lodge-i lakos, Tina hangot is adott. Kiemelte, ez hatalmas csapás számukra, mivel így rengeteg hektárt vesztett el az ottani nagyközösség. Arról nem is beszélve, hogy megszűnik a park varázsa. Mint fogalmazott, több ezer embert érint hátrányosan ez a döntés. Ő például az elmúlt 15 év után gyakran sétáltatta arra kutyáját, mivel eddig nyilvános sétaövezet volt.

És nem csak a sétálóutakat érinti a változás. Egy gyerekeknek szóló környezetvédelmi oktatóközpont is bezárt az új kizárási zóna miatt, és arról is érkeztek hírek, hogy két, a Forest Lodge közelében álló házikóban élő családot is kilakoltattak

- részletezte Tina.

Ez egyértelműen önző lépés. Rengeteg közterület lezárása, családok kilakoltatása, és a nyilvános költségek növelése azért, hogy elegendő biztonságuk legyen egy olyan területen, ahol korábban nem volt rendőri védelem. Kétséges, hogy akár egy másodpercre is belegondoltak volna a következményekbe. Közterületet elzárni egyetlen pár kedvéért felháborító. Pláne, és ez a legfájdalmasabb, a park nem a királyi család tulajdona

- idézte őt a Mirror.