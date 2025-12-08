Kínos helyzetbe került Vilmos herceg András miatt – kellemetlen királyi titok került napvilágra

A brit királyi család újabb botrány árnyékában találta magát, miután nyilvánosságra kerültek az egykor hercegi rangjától megfosztott András Mountbatten-Windsor Royal Lodge-ának bérleti feltételei. Az ügy olyan felháborodást váltott ki, hogy a parlament Közpénzügyi Bizottsága vizsgálatot indított a Crown Estate működésével kapcsolatban, és ez akár Vilmos hercegre is hatással lehet.
Miután Andrást októberben megfosztották címeitől, kiderült, hogy szinte jelképes összegért lakta a windsori kastélyparkban álló, leromlott állapotú Royal Lodge-ot. Az úgynevezett „peppercorn rent”, vagyis a filléres bérleti díj közfelháborodást váltott ki, hiszen a Crown Estate bevételei elvileg a közpénzt gyarapítják, így felmerült a kérdés: vajon az adófizetők nem szenvedtek-e el komoly veszteséget.
A botrány azonban túlnyúlik Andráson. A vizsgálat szerint más királyi családtagok – köztük az Edinburgh-i hercegi pár – is hasonlóan előnyös bérleti konstrukciókban élnek. Jennie Bond királyi szakértő szerint ez akár kellemetlen helyzetet teremthet számukra, és várhatóan Vilmos hercegnek kell majd hosszú távon kezelnie a következményeket.
Időközben kiderült az is, hogy András akár közel félmillió fontos kompenzációra lett volna jogosult a bérleti jogáról való lemondáskor, ám a Crown Estate novemberi helyszíni ellenőrzése megállapította: a Royal Lodge állapota miatt ilyen kifizetésre aligha kerül sor.
Eközben Vilmos és Katalin új otthonukért, a Forest Lodge-ért már piaci alapú bérleti díjat fizetnek, ami jól mutatja, hogy a modern királyi család tagjai egyre inkább hangsúlyt helyeznek az átláthatóságra. Bond szerint azonban a többi rokon aligha számíthat együttérzésre, ha kiderül, mennyire kedvező feltételekkel lakják az állami ingatlanokat, írja a Mirror.
A botrány utórezgéseit tovább erősíti, hogy a közelmúltban ismét előkerült egy 2011-es e-mail, amelyben András ezt írta Jeffrey Epsteinnek: „együtt vagyunk benne”. Bár András tagad minden vádat, a vizsgálatok és a nyomás egyre fokozódik, és könnyen lehet, hogy a Crown Estate ügyei kapcsán további kényes részletek is napvilágot látnak majd.
