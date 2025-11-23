Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Kelemen névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Katalin és Vilmos mentőövet dobtak András hercegnek – váratlan fordulat a királyi drámában

Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 10:30
VilmosAndrás
Folytatódik a botrány? Vilmos és Katalin megsajnálta András herceget.

András herceg napokkal ezelőtt először mutatkozott a nyilvánosság előtt azóta, hogy megfosztották királyi címeitől és ki kellett költöznie a Royal Lodge-ból. A friss fotók szerint lovaglás közben kapták lencsevégre, ám azonnal megindultak a találgatások: vajon mit gondolhat minderről Vilmos herceg és Katalin, akik alig néhány mérföldre élnek tőle új otthonukban, a Forest Lodge-ban? A Mirror királyi szakértője, Jennie Bond szerint a walesi hercegi pár ugyan korántsem ápol szoros viszonyt Andrással, mégis együttérzést mutathat felé a botrányok közepette.

András herceg
András herceg körül továbbra is nagy a felhajtás
Fotó: AFP

András herceg csak bajt okoz 

A szakértő úgy véli, mind Vilmos, mind Katalin tisztában van vele, hogy a herceget hónapok óta depresszív, magányos és visszahúzódó állapot jellemzi. Bond hangsúlyozta: 

„Nincs szeretet közöttük, de úgy tudom, továbbra is kötelességüknek érzik, hogy odafigyeljenek András jólétére és mentális egészségére.”

 A fotósok ugyan ugrásra készen várják, hogy elkapják a bukott herceg minden mozdulatát, ám a walesi pár aligha rója fel neki, hogy egy kis friss levegőt próbált szerezni – még ha épp az ő környékükön is.

III. Károly azonban korántsem lehet ennyire elnéző. A király állítólag kifejezetten kellemetlennek tartja, hogy András ismét címlapokra került, ezzel elvonva a figyelmet a királyi család többi tagjának hivatalos tevékenységeiről. Egy királyi forrás szerint „nagyon rosszul mutat”, hogy a herceget Windsor birtokán fotózták le – különösen, mivel az ingatlan fenntartása adófizetői pénzből történik.

A feszültség ráadásul nem új keletű: Vilmos herceg hosszú ideje élesen kritikus Andrással szemben, és a beszámolók szerint ő volt az egyik kulcsszereplő abban, hogy Károly végül formálisan is megvonta tőle a királyi címeket, miután András önkéntes lemondása nem bizonyult elegendőnek. Andrew Lownie királyi életrajzíró szerint Vilmos „aktívan segített” apjának abban, hogy felismerje, milyen súlyos károkat okoznak András botrányai a monarchia hitelességének.

Katalin teljes mértékben támogatta férje álláspontját: a walesi hercegi pár mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb távolságot tartsák Andrástól – miközben csendesen, de kötelességből mégis figyelnek rá. A szakértők szerint ez az a finom határvonal, amelyet a királyi család jelenleg kénytelen bejárni: egyszerre óvni a monarchia hírnevét és elkerülni, hogy a bukott herceg teljesen elsüllyedjen a saját árnyékában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu