Katalin és Vilmos mentőövet dobtak András hercegnek – váratlan fordulat a királyi drámában

András herceg napokkal ezelőtt először mutatkozott a nyilvánosság előtt azóta, hogy megfosztották királyi címeitől és ki kellett költöznie a Royal Lodge-ból. A friss fotók szerint lovaglás közben kapták lencsevégre, ám azonnal megindultak a találgatások: vajon mit gondolhat minderről Vilmos herceg és Katalin, akik alig néhány mérföldre élnek tőle új otthonukban, a Forest Lodge-ban? A Mirror királyi szakértője, Jennie Bond szerint a walesi hercegi pár ugyan korántsem ápol szoros viszonyt Andrással, mégis együttérzést mutathat felé a botrányok közepette.

András herceg körül továbbra is nagy a felhajtás

Fotó: AFP

András herceg csak bajt okoz

A szakértő úgy véli, mind Vilmos, mind Katalin tisztában van vele, hogy a herceget hónapok óta depresszív, magányos és visszahúzódó állapot jellemzi. Bond hangsúlyozta:

„Nincs szeretet közöttük, de úgy tudom, továbbra is kötelességüknek érzik, hogy odafigyeljenek András jólétére és mentális egészségére.”

A fotósok ugyan ugrásra készen várják, hogy elkapják a bukott herceg minden mozdulatát, ám a walesi pár aligha rója fel neki, hogy egy kis friss levegőt próbált szerezni – még ha épp az ő környékükön is.

III. Károly azonban korántsem lehet ennyire elnéző. A király állítólag kifejezetten kellemetlennek tartja, hogy András ismét címlapokra került, ezzel elvonva a figyelmet a királyi család többi tagjának hivatalos tevékenységeiről. Egy királyi forrás szerint „nagyon rosszul mutat”, hogy a herceget Windsor birtokán fotózták le – különösen, mivel az ingatlan fenntartása adófizetői pénzből történik.

A feszültség ráadásul nem új keletű: Vilmos herceg hosszú ideje élesen kritikus Andrással szemben, és a beszámolók szerint ő volt az egyik kulcsszereplő abban, hogy Károly végül formálisan is megvonta tőle a királyi címeket, miután András önkéntes lemondása nem bizonyult elegendőnek. Andrew Lownie királyi életrajzíró szerint Vilmos „aktívan segített” apjának abban, hogy felismerje, milyen súlyos károkat okoznak András botrányai a monarchia hitelességének.

Katalin teljes mértékben támogatta férje álláspontját: a walesi hercegi pár mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb távolságot tartsák Andrástól – miközben csendesen, de kötelességből mégis figyelnek rá. A szakértők szerint ez az a finom határvonal, amelyet a királyi család jelenleg kénytelen bejárni: egyszerre óvni a monarchia hírnevét és elkerülni, hogy a bukott herceg teljesen elsüllyedjen a saját árnyékában.