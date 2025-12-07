"Tele van drámával" – Harry herceg meglepő vallomást tett a királyi családról

Harry herceg ismét megszólalt a családi drámákról, ám ezúttal játékosabban közelítette meg a témát.

Harry herceg megszólalt a családi drámákról Fotó: Northfoto / hot! magazin

A 41 éves sussexi herceg egy brit-amerikai üzleti tanács karácsonyi vacsorájának volt vendége. A Santa Monicában megrendezett eseményen elhangzott beszédében megemlítette a királyi családban töltött időt, amelyet az ikonikus brit tévéműsorhoz, a Downton Abbey-hez hasonlított.

Harry herceg tévéműsorhoz hasonlította a királyi családot

Az emberek néha megkérdezik, hogy a királyi családdal felnőni olyan volt-e, mint amit Julian Fellowes és társai bemutatnak a Downton Abbey című sorozatban. Igen, de az egyik világ tele van drámával, intrikával, bonyolult vacsorákkal és amerikaiakkal kötött házasságokkal – a másik pedig csak egy tévésorozat.

Harry elmondta, hogy ez volt az első karácsonyi esemény, amelyen hosszú idő után részt vett, majd komolyabb gondolatokat is megosztott arról, milyen brit állampolgárként az Egyesült Államokban élni.

Számomra a brit mivolt nem arról szól, hogy fizikailag hol állsz, hanem arról, hogy mit képviselsz.

Hozzátette, hogy mindezek ellenére élvezi az Amerikában töltött időt, és külön megdicsérte a július negyedikei ünnepségeket is. Ezt követően a bevándorlási politikáról, valamint a 2026-os világbajnokságról is ejtett néhány szót – írja a People.

A herceg néhány napja Stephen Colbert műsorában is megjelent, ahol elmesélte, hogy teljesen véletlenül egy meghallgatásra került, ahol egy romantikus vígjátékban egy herceget alakíthatott volna.

Ti, amerikaiak megszállottjai vagytok a karácsonyi filmeknek, és egyértelműen a királyi családnak is, szóval miért ne?

– tette hozzá nevetve.