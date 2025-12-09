Újabb megaláztatás vár András hercegre: Károly király drasztikus lépésre szánta el magát

Komoly fordulat előtt áll András Mountbatten-Windsor: a hírhedtté vált egykori herceg hamarosan kiköltözhet a Royal Lodge-ból, ráadásul minden jel szerint egy fillért sem kap abból a majdnem 500 ezer fontos összegből, amely a bérleti szerződés korai felmondásakor járna neki. Ez pedig sokak szerint újabb, mélyen megalázó fejezet lehet az életében – különösen, ha a jövőben bátyja, Károly király anyagi támogatására szorul majd.

András herceg költözése újabbnál újabb botrányokat kavar

Fotó: AFP

Az egykori András herceg menedéket kaphat

A 30 szobás Royal Lodge-ból András és volt felesége, Sarah Ferguson jövőre távozni kényszerül. A döntés hátterében részben az áll, hogy Andrást megfosztották királyi címeitől, miután éveken át botrányok övezték Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. Ő minden vádat tagad, mégis a királyi család peremére szorult.

Elvileg 488 ezer font (közel 220 millió forint) kompenzáció járt volna neki, ám a Royal Lodge rossz állapota miatti szükséges javítások elnyelhetik ezt az összeget. Jo Elvin, a Palace Confidential műsorvezetője szerint ez különösen „megalázó” helyzet, hiszen így András a bátyjára szorulhat pénzügyileg.

Rebecca English, a Daily Mail királyi tudósítója úgy fogalmazott:

„Senki nem akarja azt látni, hogy közpénzt fizetnek Andrásnak. Ez nagyon rosszul mutatna.”

A Crown Estate előzetes vizsgálatai szerint nagy valószínűséggel a felújítási költségek teljes egészében felemésztik a kompenzációt, de pontos képet csak András kiköltözése után tudnak kapni. András 2003-ban kötött 75 éves bérleti szerződést a Royal Lodge-ra, több mint 8,5 millió fontot áldozott renoválásra, és az éves 260 ezer fontos bérleti díjat előre kifizette. Ennek része volt egy jelképes „borsószem” díj is, amely hosszú távú bérleteknél megszokott.

Mivel azonban októberben bejelentette távozását, legkésőbb 2026 októberéig kell elhagynia az ingatlant, a brit sajtó szerint viszont már a jövő év elején Sandringhamre költözhet, Károly király birtokára. Ez pedig egy újabb kérdést vet fel: miből fog megélni?

„A király ad majd neki juttatást – afféle zsebpénzt.”

Jo Elvin úgy véli, a helyzet András számára „nagyon megalázó”. Rebecca English pedig azt mondta:

„Nem látjuk, honnan van más bevétele. Lehet, hogy egyszerűen nem marad választása.”

A Royal Lodge elhagyása így nemcsak egy ingatlanváltás, hanem András herceg teljes jövőjének újraértelmezése, derül ki a Mirror cikkéből.