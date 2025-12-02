Panaszkodnak a szomszédok: rémálommá vált Vilmos hercegék költözése

A walesi család első karácsonyára készül új otthonukban, a Forest Lodge-ban. Költözésük új kezdetet jelentett Vilmos herceg, Katalin hercegné és három gyermekük számára, miután az Adelaide Cottage-ban töltött idejüket személyes nehézségek sújtották. Mindezek ellenére a dolgok nem mentek zökkenőmentesen a család számára.

Panaszkodnak a szomszédok Vilmos hercegék miatt. Fotó: AFP

A szomszédok panaszaitól kezdve az ünnepi frusztrációkig és a még most is folyamatba lévő András-botrány miatt Vilmosnak és Katalinnak az elmúlt hetekben rengeteg problémával kellett megküzdenie.

Panaszkodnak a közeli lakosok az ünnepek közeledtével

Legutóbb a karácsonyfát kereső vásárlók adtak hangot csalódottságuknak a Forest Lodge környékén létesített kerülőút miatt. Elmondásuk szerint a helyi útvonalakat korlátozták, hogy megakadályozzák az embereket abban, hogy közvetlenül a királyi nyolc hálószobás ház elé hajtsanak. Ez azt jelenti, hogy a Windsor Great Parkban található karácsonyfa-boltba tartó autósoknak most egy új útvonalon kell majd közlekedniük, ami miatt több mint 1,5 kilométerrel lesz hosszabb útjuk.

Mindkét nap egy autó parkolt és járőrözött, amelyben két civil ruhás rendőrnek tűnő személy tartózkodott, hogy megakadályozzák bárki bejutását a birtok területére. A bolt közvetlenül a szomszédban van, így nem meglepő, hogy a walesiek fokozottan figyelnek, hátha valaki kísértést érez, hogy bekukkantson

- nyilatkozta egy közeli lakos.

Nem ez az első alkalom, hogy a pár a környékbeli lakosok haragját váltotta ki. Októberben a Windsor Park Cranbourne Kapujának látogatói egy táblára bukkantak, amely arról tájékoztatta őket, hogy a bejáratot és a parkolót azonnali hatállyal lezárták, hogy helyet adjanak egy 150 hektáros, bekerített tilalmi zónának, amelyet a Forest Lodge körül hoznak létre.

Az új zónában a legmodernebb biztonsági kamerák és új sövények is találhatók, amelyek célja a királyi család magánéletének biztosítása. A jelentések szerint bárki, akit elkapnak az új területen belül, azonnal letartóztatásra számíthat.

A telek közel 1 kilométeres körzetében élő lakosok korábban évi 110 fontért (közel 48 000 forintért) kaphattak kulcsot a kapuhoz. Szeptember 22-én azonban a Windsor Great Park levelet írt azoknak, akik fizetnek, és tájékoztatta őket a belépéssel kapcsolatos fontos változásokról.

Nagyon dühös vagyok emiatt. Azt hiszem, sok más helyre is mehettek volna lakni. Izgatott voltam, amikor meghallottam, hogy odaköltöznek, de mindig is kíváncsi voltam, hogyan fogják kezelni ezt biztonsági szempontból... Semmilyen figyelmeztetést vagy értesítést nem adtak nekünk, és semmi más magyarázatot nem adtak, mint hogy biztonsági okokból

- mondta Robin Paulson, aki évek óta motorozik a területen.