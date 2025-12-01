Hiába kérte III. Károly király, hogy öccsétől, az egykori András hercegtől (ma már Mountbatten-Windsor) vonják meg utolsó megmaradt rangját, az altengernagyi (vice-admiral) címet, ez a lépés mindmáig nem történt meg. A védelmi vezetők szerint már „folyamatban van”, de nem közölték, pontosan mi okozza a késedelmet, vagy hol akadt el az ügy.

A bukott András herceg már majdnem mindent elveszített, Károly utolsó rangjától is megfosztaná / Fotó: AFP

Ez a bukott András herceg utolsó címe

András 22 éven át szolgált a Királyi Haditengerészetnél, helikopterpilótaként részt vett a Falkland-háborúban is. 2015-ben, 55. születésnapja alkalmából kapta meg tiszteletbeli altengernagyi rangját, amelyet néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő hagyott jóvá. 2020-ban rangját admirálissá léptették volna elő, de ezt a tervezett lépést visszavonták a BBC Newsnight-interjúja után, amelyben az elítélt, pedofil üzletember, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról beszélt.

Október végén a király megvonta tőle a hercegi címet, valamint törölte a nemesi rangját „súlyos, hibás ítélőképességére” hivatkozva. A döntés időzítése egybeesett Virginia Giuffre posztumusz megjelent könyvének kiadásával, valamint az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott Epstein-iratokkal, amelyekben szerepel egy Andrástól származó 2011-es e-mail is, amiben állítólag azt írta Epsteinnek: „együtt vagyunk ebben”. A vádakat a korábbi herceg továbbra is tagadja.

A brit védelmi miniszter, John Healy korábban azt mondta, a kormány meg fogja vonni András altengernagyi rangját, a király kívánságának megfelelően. Most azonban a védelmi minisztérium szerint a folyamat még tart, részleteket pedig nem közöltek.

Lord West admirális, a haditengerészet korábbi vezetője „rendkívülinek” nevezte, hogy ilyen hosszúra nyúlt a döntés.

Úgy fogalmazott:

„Nem látom be, miért ilyen bonyolult ez. Már megfizette a hibás viselkedéséért járó árat, de az nem lenne helyénvaló, ha ezt a címet mégis megtarthatná. A haditengerészetnél gyorsan el tudtuk távolítani a korábbi első tengernagyot, így ez sem lehetne olyan nehéz.”

Mindeközben Andrásnak az Epstein-iratok közelgő nyilvánosságra kerülése miatt újabb nehézségekkel kell szembenéznie. A Mirror szerint nem kap különleges védelmet, és nő a politikai nyomás, hogy az amerikai Kongresszus előtt tegyen tanúvallomást az Epsteinhez fűződő ügyeiről.