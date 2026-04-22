Robbanás a petárdagyárban: többen életüket vesztették

Hatalmas robbanás történt egy petárdagyárban India déli részén, Kerala államban; legalább 13 ember meghalt, és több mint két tucatnyian megsérültek - közölte a helyi rendőrség.

Petárdagyár robbant fel Indiában

Többen is robbanások áldozatai lettek a héten

A keddi robbanás a Kerala állambeli Mundathikodében történt, a detonáció idején mintegy 40 munkás tartózkodott az üzemben. A sérültek közül öt ember állapota válságos.

A robbanás ereje akkora volt, hogy hangját több kilométerre is hallani lehetett; a detonáció törmeléket és köveket repített a környező mezőkre. A közelben élők közül többen azt hitték, földrengés történt.

A rendőrség tájékoztatása szerint az üzemben a közelgő Thrissur Pooram vallási ünnepre készítettek petárdákat. Két nappal korábban hasonló baleset történt a szomszédos Tamilnádu állambeli Virudhunagar kerületben, amely 25 ember életét követelte.

Indiában nagy a kereslet a tűzijátékokra, mert a vallási ünnepeken és esküvőkön gyakran használnak petárdákat. Szinte minden évben előfordulnak végzetes balesetek, mivel a tűzijátékokat készítő üzemekben sok esetben nem tartják be a biztonsági szabályokat - írja az MTI.