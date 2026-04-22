Robbanás a petárdagyárban: többen életüket vesztették

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 14:50
A környéken lakók azt hitték, földrengés történik. A robbanás sajnos nem az első, áldozatokat követelő tragédia a héten.
Hatalmas robbanás történt egy petárdagyárban India déli részén, Kerala államban; legalább 13 ember meghalt, és több mint két tucatnyian megsérültek - közölte a helyi rendőrség.

Petárdagyár robbant fel Indiában
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Többen is robbanások áldozatai lettek a héten

A keddi robbanás a Kerala állambeli Mundathikodében történt, a detonáció idején mintegy 40 munkás tartózkodott az üzemben. A sérültek közül öt ember állapota válságos.

A robbanás ereje akkora volt, hogy hangját több kilométerre is hallani lehetett; a detonáció törmeléket és köveket repített a környező mezőkre. A közelben élők közül többen azt hitték, földrengés történt.

A rendőrség tájékoztatása szerint az üzemben a közelgő Thrissur Pooram vallási ünnepre készítettek petárdákat. Két nappal korábban hasonló baleset történt a szomszédos Tamilnádu állambeli Virudhunagar kerületben, amely 25 ember életét követelte.

Indiában nagy a kereslet a tűzijátékokra, mert a vallási ünnepeken és esküvőkön gyakran használnak petárdákat. Szinte minden évben előfordulnak végzetes balesetek, mivel a tűzijátékokat készítő üzemekben sok esetben nem tartják be a biztonsági szabályokat - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu