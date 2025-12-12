Ahol a borok, a hegyek és a városok ódákat zengenek: felfedeztük Szlovénia legkülönlegesebb gyöngyszemeit

A modern köntösbe bújtatott impozáns hotel megtestesíti mindazt, amire vágyunk.

Forrás: Hotel Habakuk

Mariborsko Pohorje síközpont – ahol a szlovén tél életre kel

A hazánkhoz legközelebb fekvő sícentrum is Maribor felett található, amely 35 kilométernyi sípályájával Szlovénia legnagyobbja. Ennek köszönhetően itt mind a profik, mind pedig a hobbisíelők megtalálják a kedvenc lejtőiket. A téli sportok szerelmeseinek emellett külön öröm, hogy még éjszakai csúszásra is van lehetőség.

Nana Bisztró és Kávézó – ahol az ízek és a látvány magáért beszél

Maribor központja színültig van a gasztronómia rajongóit csalogató éttermekkel, a Nana Bisztró és Kávézóba azonban érdemes betérni. A családi vállalkozásként működő vendéglátóhely rendkívül impozáns enteriőrrel rendelkezik, ahol a vendégeknek szívélyes fogadtatásban lehet részük, a fogások pedig hihetetlenül ízletesek, egyenesen kényeztetik az ízlelőbimbóinkat.

Szőlőtőkék és ősi pincék – mennyei borok Maribor szívében

Emellett Maribor büszkélkedhet a világ legősibb, ma is termő, nemes szőlőtőkéjével, az Öreg Szőlővel, ami már több mint 400 éves, így nem véletlen vált Szlovénia szimbólumává. A szőlőtőke mellett található Old Vine House-ban érdemes egy borkóstolón részt venni, amelyen zamatos, egyedi nedűket ízlelgethetünk és többet is megtudhatunk az egyes borfajtákról. Könnyű gyalogútra innen pedig meglátogathatjuk a Vinag 1847-et, amely Európa egyik legnagyobb borospincéje. A pince szinte egy labirintus, melynek folyosóin barangolva érezni lehet a levegőben kevergő borok illatát, miközben az óriási hordók tekintélyt parancsolva tornyosulnak fölénk.

Az Öreg Szőlő, ami már több mint 400 éves

Fotó: Taljat David / Shutterstock

Rogla – a kaland a csúcson kezdődik

Rogla kétségkívül a szlovén Pohorje ékköve, egy nagyon kedvelt üdülőhely, amely a hidegebb hónapokban a téli sportok kedvelőinek paradicsoma, míg tavasztól őszig a kirándulók célpontja. A kristálytiszta levegő és a családbarát infrastruktúra mindenki számára csalogató, aki egy kicsit szeretne kiszakadni a városi nyüzsgésből. A település emellett különleges lomkorona sétánnyal, túraútvonalakkal és Szlovénia legnépszerűbb sípályájával várja a pihenni vágyókat. Szinte bármilyen aktív kikapcsolódásra is áhítozunk, például síelni, snowboardozni, sífutni, szánkózni, hótalpas túrázni, kerékpározni vagy mountain bike-ozni szeretnénk, ez a hely biztosan nem okoz majd csalódást.

Hotel Rogla Superior – ahonnan egy karnyújtásnyira vagy a mesés sípályáktól

Itt található a Hotel Rogla Szuperiror is, ahol nagyon barátságos környezetben élvezhetjük a kikapcsolódásunkat. A szálloda wellness részleggel és sportcsarnokkal is rendelkezik, sőt a sípálya közvetlenül mellette található, így ideális a téli sportok szerelmeseinek, akiknek a hotelben még sífelszerelés bérlésre is van lehetőségük.

Rogla síközpont – itt minden lejtőn újabb kaland vár

A Rogla síközpont 100 hektárnyi síeléssel várja a látogatókat, ahol sífutásra és szánkózásra is van lehetőség. A gyönyörűen ratrakolt lejtők és élvezetes, lankás kék pályák a családosoknak és a hobbisíelőknek is felejthetetlen élményt nyújtanak, akiknek nem kell meredek, fekete pályákon lvért izzadniuk. A völgyben egy barátságos hütte várja az éhes szájakat, ahol helyi specialitások közül válogathatunk.