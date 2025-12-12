Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A roglai havasok Szlovéniában, ahol egy férfi hótalpas túrán vesz részt.

Ahol a borok, a hegyek és a városok ódákat zengenek: felfedeztük Szlovénia legkülönlegesebb gyöngyszemeit

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 06:36
SzlovéniaKranjRoglaKranjska GoraMaribor
Ahol a napsütötte szőlőhegyek, az izgalmas túraútvonalak és a festői sípályák ölelésében elbűvölő történelmi városok rejtőznek. Az ország nem csupán egy újabb úti cél, hanem egy olyan kaland, ami mindenki számára páratlan élményt tartogat. Ismerd meg velünk Szlovénia látnivalóit, legkülönlegesebb gyöngyszemeit!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Szlovénia látnivalói, változatos tájai, történelmi városai, dús szőlőhegyei és mesés hegycsúcsai mindenki számára egészen különleges élményt nyújtanak. 4 nap alatt 4 városban – Mariborban, Roglában, Kranjban és Kranjska Gorában – fordultunk meg, ahol a történelem, a gasztronómia, a természet és az aktív feltöltődés kéz a kézben jártak. Ezeken azok a helyek, ahol a mesés természet és a városi forgatag elegye tökéletes harmóniát teremt, ami egy életre megmarad bennünk. Fedezd fel velünk a szomszédos ország kincseit!

Hótalpas túrázó sétál Szlovénia látnivalói között.
Szlovénia látnivalói: ez nem csupán egy újabb úti cél, hanem egy olyan kaland, ami mindenki számára páratlan élményt tartogat
Forrás: Kelle Fanni
  • Mariborban érdemes ellátogatni a mennyei borok és a mesés sípályák miatt.
  • Rogla kötelező az aktív sportok szerelmeseinek.
  • Kranj egy egészen különleges érdekességgel várja az ide látogatókat.
  • Kranjska Gora fantasztikus síterepe és szemkápráztató túraútvonalai miatt igen vonzó.

Szlovénia látnivalói: az ország, ahova az életben legalább egyszer érdemes ellátogatnod

Maribor – Szlovénia ékszerdoboza a szőlőhegyek ölelésében

Maribor, Szlovénia második legnagyobb városa a Pohorje hegység lábánál fekszik, elragadó környezetben, ami számtalan látnivalóval, különleges borokkal és izgalmas kikapcsolódási lehetőségekkel várja az ide látogatókat. A központban az ünnepi időszakban hangulatos vásár és gyönyörűen kivilágított utcák varázsolnak meghitt, karácsonyi hangulatot.

  • Hotel Habakuk – ahol a természet csendje és a luxus kéz a kézben jár

A Hotel Habakuk nemrég esett át egy felújításon, amely ennek köszönhetően egy igazán modern és letisztult köntöst kapott, mégis rendkívül családias hangulatot áraszt. A szálloda összesen 137 szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek nagy része a Pohorje-erdőre nyíló kilátással kecsegtet, emellett pedig kiemelkedő wellness részleggel és bámulatos gasztronómiai élményekkel teszi a vendégek ittlétét még különlegesebbé. Sőt, az épülettől pár száz méterre található a sífelvonó, a téli sportok szerelmeseinek nagy örömére. Amennyiben olasz ízvilágra vágynánk, érdemes kipróbálni a hotel mellett található a La Cantina pizzázót, ahol rendkívül kedves a fogadtatás, az ételek pedig mennyeiek.

Szlovénia látnivalói közül Hotel Habakuk recepciója.
A modern köntösbe bújtatott impozáns hotel megtestesíti mindazt, amire vágyunk.
Forrás: Hotel Habakuk
  • Mariborsko Pohorje síközpont – ahol a szlovén tél életre kel

A hazánkhoz legközelebb fekvő sícentrum is Maribor felett található, amely 35 kilométernyi sípályájával Szlovénia legnagyobbja. Ennek köszönhetően itt mind a profik, mind pedig a hobbisíelők megtalálják a kedvenc lejtőiket. A téli sportok szerelmeseinek emellett külön öröm, hogy még éjszakai csúszásra is van lehetőség.

  • Nana Bisztró és Kávézó – ahol az ízek és a látvány magáért beszél

Maribor központja színültig van a gasztronómia rajongóit csalogató éttermekkel, a Nana Bisztró és Kávézóba azonban érdemes betérni. A családi vállalkozásként működő vendéglátóhely rendkívül impozáns enteriőrrel rendelkezik, ahol a vendégeknek szívélyes fogadtatásban lehet részük, a fogások pedig hihetetlenül ízletesek, egyenesen kényeztetik az ízlelőbimbóinkat.

  • Szőlőtőkék és ősi pincék – mennyei borok Maribor szívében

Emellett Maribor büszkélkedhet a világ legősibb, ma is termő, nemes szőlőtőkéjével, az Öreg Szőlővel, ami már több mint 400 éves, így nem véletlen vált Szlovénia szimbólumává. A szőlőtőke mellett található Old Vine House-ban érdemes egy borkóstolón részt venni, amelyen zamatos, egyedi nedűket ízlelgethetünk és többet is megtudhatunk az egyes borfajtákról. Könnyű gyalogútra innen pedig meglátogathatjuk a Vinag 1847-et, amely Európa egyik legnagyobb borospincéje. A pince szinte egy labirintus, melynek folyosóin barangolva érezni lehet a levegőben kevergő borok illatát, miközben az óriási hordók tekintélyt parancsolva tornyosulnak fölénk.

Szlovénia látnivalói közt található a világ legősibb, ma is termő szőlőtőkéje.
Az Öreg Szőlő, ami már több mint 400 éves
Fotó: Taljat David /  Shutterstock 

Rogla – a kaland a csúcson kezdődik

Rogla kétségkívül a szlovén Pohorje ékköve, egy nagyon kedvelt üdülőhely, amely a hidegebb hónapokban a téli sportok kedvelőinek paradicsoma, míg tavasztól őszig a kirándulók célpontja. A kristálytiszta levegő és a családbarát infrastruktúra mindenki számára csalogató, aki egy kicsit szeretne kiszakadni a városi nyüzsgésből. A település emellett különleges lomkorona sétánnyal, túraútvonalakkal és Szlovénia legnépszerűbb sípályájával várja a pihenni vágyókat. Szinte bármilyen aktív kikapcsolódásra is áhítozunk, például síelni, snowboardozni, sífutni, szánkózni, hótalpas túrázni, kerékpározni vagy mountain bike-ozni szeretnénk, ez a hely biztosan nem okoz majd csalódást.

  • Hotel Rogla Superior – ahonnan egy karnyújtásnyira vagy a mesés sípályáktól

Itt található a Hotel Rogla Szuperiror is, ahol nagyon barátságos környezetben élvezhetjük a kikapcsolódásunkat. A szálloda wellness részleggel és sportcsarnokkal is rendelkezik, sőt a sípálya közvetlenül mellette található, így ideális a téli sportok szerelmeseinek, akiknek a hotelben még sífelszerelés bérlésre is van lehetőségük.

  • Rogla síközpont – itt minden lejtőn újabb kaland vár

A Rogla síközpont 100 hektárnyi síeléssel várja a látogatókat, ahol sífutásra és szánkózásra is van lehetőség. A gyönyörűen ratrakolt lejtők és élvezetes, lankás kék pályák a családosoknak és a hobbisíelőknek is felejthetetlen élményt nyújtanak, akiknek nem kell meredek, fekete pályákon lvért izzadniuk. A völgyben egy barátságos hütte várja az éhes szájakat, ahol helyi specialitások közül válogathatunk.

Szlovénia látnivalói a Rogla gyönyörű tája madártávlatból nézve.
Rogla mesés, havas tája madártávlatból
Fotó: JGA /  Shutterstock 
  • Hótalpas túra – lépj be Pohorje havas erdeibe

Korábban már említettük, Rogla az aktív kikapcsolódás végeláthatatlan tárháza, ahol a hótalpas túra is garantált élményt és nagyszerű edzést kínál. Nem vagy két lábon járó GPS? Akkor van számodra egy jó hírünk: idegenvezető segítségével hódíthatod meg a havas lejtőket anélkül, hogy aggódnod kellene az eligazodás miatt.

  • Pohorje Lombkorona sétány és kilátó – ahol a panorámától még a lélegzeted is eláll

A 1517 magas Rogla hegy tetején található egy lombkorona sétány és kilátó, ahonnan érdemes megcsodálni a festői kilátást. Az ösvény mentén emellett számtalan állomást találhatunk – kicsik és nagyok tehetik próbára a bátorságukat egy acélhálóra merészkedve vagy tehetnek szert újabb háttérismeretekre. Az ösvény végén egy 37 méteres torony várja a látogatókat, melynek tetején 360 fokos panoráma tárul elénk, télen a hófödte hegyekkel, a vattacukorra hajazó felhőkkel és a több 100 éves fák végeláthatatlan tengerével. Aki a bevállalósabbak táborát erősíti, az semmi esetre se hagyja ki a torony tetején található csúszdát, amelyen csúszdaszőnyeg segítségével, csupán 10 másodperc alatt juthatunk le a torony aljára.

Szlovénia látnivalói közt Roglán kiemelkedő lomkorona sétány tornya a havas erdő közepén.
A lombkorona sétány végén található torony télen
Forrás: treetop-walks.com

Kranj – tárd fel a város alatti alagutak titkaik

Kranj a szlovén Alpok fővárosa, ami két folyó között terül el hangulatos történelmi utcáival. A város mindössze 20 percre található a népszerű turisztikai célponttól, a mesés Bledtől. Ha a városban járunk, érdemes ellátogatni a barlangi vakgőték védelmét szolgáló SOS Proteust Információs Központba, ahol laboratóriumi kutatók az óváros alatti alagutakon keresztül vezetnek végig. A tárlat során többet is megtudhatunk a veszélyeztetett állatokról és védelmük jelentőségéről, ami különleges élményt kínál a család minden tagjának. Ha idő közben megéheznénk, akkor feltétlenül térjünk be a Gostilna Ivanba, ahol minőségi helyi szeszes italok és ételek közül válogathatunk. Itt érdemes kipróbálni a Kranjska klobasat, azaz a kranji kolbászt és híres desszertjüket a štrukljit is. A bevállalósabbaknak a chilis-mézes likőrt ajánljuk.

Szlovénia látnivalói közt a kranji kolbász az asztalon.
A Kranjska klobasát, azaz a kranji kolbászt is érdemes kipróbálni
Forrás: Kelle fanni

Kranjska Gora – a szlovén alpesi ékszerdoboz

Kranjska Gora egy kedvelt üdülőhely és síközpont – az ország egyik legmodernebb sícentruma – az olasz, az osztrák és a szlovén hármashatár közelében. A síelők nagyrészt könnyű pályákon szelhetik a havat, ezért ideális kezdők számára, persze a profibbak is megtalálják a maguk lejtőjét. Aki ide utazik, annak jó szívvel ajánljuk a sípályák lábánál található Goldhorn Chalet apartmanházat, mivel jól felszerelt, otthonosan berendezett lakásokkal várja vendégeit. Emellett itt található a Zelenci természetvédelmi terület is, – ahol megcsodálhatjuk a gyönyörű smaragdzöld Zelenci-tavat – amely egész évben mesés, könnyű túrákat kínál azok számára, akik káprázatos, sokszínű környezetben szeretnék élvezni a kristálytiszta levegőt. Emellett a Pleasant Log Cabin Kosobrin igazi kincsesbánya, ha kellemes, otthonos környezetben szeretnétek élvezni a hagyományos szlovén konyha ízvilágát.  Egy másik impozáns étterem a Jasna-tónál található Jasna Natur Resort, ahol mesés panoráma mellett élvezhetitek a mennyei ízek kavalkádját. Télen gyönyörűen kivilágított iglukban is van lehetőség egy finom ebéd vagy vacsora elfogyasztására, ahol helyi specialitásokat is kóstolhattok.

Szlovénia látnivalói közt a hófehér havas hegyek.
Kranjska Gora mesés sípályákkal várja a téli sportok szerelmeseit
Forrás: Kelle Fanni

Az alábbi videóban Szlovénia mesés, változatos tájait csodálhatod meg:

