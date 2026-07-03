„A holttestük egymás mellett feküdt” – végzett az édesanyával, majd szívrohamot kapott, miközben az erdőben vonszolta a holttestét

A boncolás megállapította, hogy egy férfi szívrohamban halt meg, miközben barátnője holttestét – akinek meggyilkolásával gyanúsítják – egy erdőn keresztül vonszolta. A háromgyermekes Jessica Folds, az alabamai Lanett városából, valamint feltételezett gyilkosa, a 44 éves Both Daniel Robbins, a georgiai Maconból, június 10-én kerültek elő holtan egy erdős területen, annak a kis vidéki közösségnek a közelében, ahol Folds felnőtt.

Végzett az édesanyával, majd szívrohamot kapott, miközben az erdőben vonszolta a holttestét

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Végzett az édesanyával, majd szívrohamot kapott, miközben az erdőben vonszolta a holttestét

A rendőrség a 47 éves édesanya holttestét úgy találta meg, hogy a kezei a feje fölé voltak emelve, mindössze néhány kilométerre az otthonától – mondta Jeff Nelson, Chambers megye seriffje a helyi WTVM televíziós csatornának. A boncolás megerősítette, hogy az asszony halálát fojtogatás okozta.

Robbins holttestét közvetlenül mellette találták meg, magzati pózban összehúzódva. A rendőrök egyértelmű nyomokat figyeltek meg a helyszínen, amelyek arra utaltak, hogy egy holttestet végighúztak a földön. A rendőrség nem közölte, hogy pontosan mennyi ideje alkottak egy párt, de a nyilvános adatok szerint a 47 éves édesanya és nagymama tavaly februárban veszítette el öt évnyi házasság után a férjét.

Bár nem egyértelmű, hogy a feltételezett gyilkosság pontosan hol történt, a rendőrség úgy véli, Robbins az előző este, egy családon belüli erőszakos támadás során ölte meg Foldst. Mike Segrest kerületi ügyész hozzátette, hogy a hatóságok szerint a férfi éppen a holttest eltüntetésén dolgozott, amikor összeesett és meghalt.

Miközben ezt tette, szívrohamot kapott. A holttestük egymás mellett feküdt

– mondta Segrest.

A rendőrséget június 10-én, a déli órákban riasztották az erdős területre, miután egy arra járó elhagyott járműre lett figyelmes egy földút mellett. A jármű motorja még járt, a vezetőoldali ajtó nyitva volt, a csomagtérajtót pedig lehajtották – tette hozzá a kerületi ügyész. A rendőrök innen a földön látható vonszolásnyomokat követve jutottak tovább.

A nyomok a lehajtott csomagtérajtó és a plató mellett kezdődtek, majd a bozótosba vezettek, ahol a rendőrök a két holttestet a földön fekve találták meg. A járókelő, aki rábukkant az autóra és a halott párra, először azt hitte, hogy kirakatbábukat lát – mondta a megye seriffje a helyi WTVM televíziós csatornának.