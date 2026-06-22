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„Találkozunk munka után, anya” – ez volt a 9 éves kislány utolsó mondata, mielőtt vérbe fagyva találtak rá

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 21:00
bíróságédesanya
Meghalt egy 9 éves kislány, miután a mellkasán szúrták az otthonában, a North Somerset megyében található Weston-super-Mare-ben. A most zajló gyilkossági perben az édesanyja beszámolt az utolsó együtt töltött óráikról, és lánya utolsó mondatát is.
N.T.
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Egy kilencéves kislány édesanyja szerint a lánya „vidám és boldog” volt, mert jól sikerült a táncórája, mielőtt egy tinédzser fiú halálosan megsebesítette – hangzott el a bíróságon. Aria Thorpe tavaly december 15-én halt meg, miután mellkason szúrták a North Somerset megyében található Weston-super-Mare-ben lévő otthonában. Szívszaggató, a kis Aria utolsó mondata. 

Szívettépő, mi volt a 9 éves kislány utolsó mondata, mielőtt vérbe fagyva találtak rá
Szívettépő, mi volt a 9 éves kislány utolsó mondata, mielőtt vérbe fagyva találtak rá 
Fotó: Pexels (illusztráció)

Szívettépő, mi volt a 9 éves kislány utolsó mondata, mielőtt vérbe fagyva találtak rá 

Egy 16 éves fiú – akinek személyazonosságát életkora miatt nem lehet nyilvánosságra hozni – tagadja az Aria halálával kapcsolatos gyilkosság és emberölés vádját.

A Bristoli Koronabíróság esküdtszéke előtt felolvasott nyilatkozatában Aria édesanyja, Victoria Hull – akit Tori néven ismernek – elmondta, hogy december 15-én reggel segített a lányának elkészülni az iskolára. Délután 15:10-kor elment Aria elé, de elfelejtette, hogy a lányának táncórája van. Aria azt mondta, hogy szeretne maradni az órán, ezért Hull asszony 16:30-kor tért vissza érte.

„Aria azt mondta, hogy igazán jó napja volt” 

– mondta Hull. 

„Elmentünk az Aldiba, és vettünk mini pizzákat és feltéteket. 16:45-kor értünk haza, és elkészítettük a pizzákat. Aria a nappaliban, a kanapén ülve ette a pizzáját. A YouTube-ot nézte a televízión.”

Hozzátette:

„Aria vidámnak és boldognak tűnt, mert jól sikerült a táncórája”. 

Az édesanya szerint ezt követően Aria megkérdezte, hogy megeheti-e az utolsó Oreót az étkezés után, ő pedig igent mondtam.

„Valami olyasmit mondott, hogy: »Találkozunk munka után, anya.« Én pedig azt válaszoltam: »Találkozunk munka után, szeretlek.«”

A nő ezután elindult dolgozni, miután esti műszakokat vállalt, hogy plusz pénzt kereshessen karácsonyra. Nem sokkal később észrevette, hogy többen próbálják elérni őt, ezért elhagyta a munkahelyét, és 19:18-kor megérkezett egy barátja házához.

„A rendőrök már ott voltak. Ekkor tudtam meg, mi történt Ariával. Felhívtam az édesanyámat. Női rendőrök vittek el a szüleim házába. Az egész olyan volt, mint egy homályos emlék.”

A bíróság korábban úgy értesült, hogy miután a tinédzser fiú megszúrta Ariát, egy közeli vasútállomásra ment, és ott egy csoport gyermeknek elmondta, mit tett. Az egyik gyerek, egy 14 éves lány, felhívta a segélyhívót, és útba igazította a rendőröket ahhoz a peronhoz, ahol a fiú a következő vonatra várt.

A hívás során azt mondta a diszpécsernek, hogy a fiú azt állította, „megszúrta” Ariát. „Azt mondja, hogy megszúrta őt, és hogy meghalt a nappali padlóján” – mondta a lány.

Egy rendőrségi kihallgatás során a lány – akinek életkora miatt nem lehet nyilvánosságra hozni a személyazonosságát – úgy jellemezte a fiút, hogy „szorongott” és „remegett”, miközben beszélt velük. „Az volt az érzésem, hogy valami nincs rendben” – mondta a rendőrnek. 

Megkértem az egyik barátomat, hogy vonja el a figyelmét, mert közben lementem és felhívtam a rendőrséget. Nem tudtam, hogy még mindig van-e nála kés

– írja a Mirror.

A tárgyalás még folytatódok. 

 

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