„Találkozunk munka után, anya” – ez volt a 9 éves kislány utolsó mondata, mielőtt vérbe fagyva találtak rá

Egy kilencéves kislány édesanyja szerint a lánya „vidám és boldog” volt, mert jól sikerült a táncórája, mielőtt egy tinédzser fiú halálosan megsebesítette – hangzott el a bíróságon. Aria Thorpe tavaly december 15-én halt meg, miután mellkason szúrták a North Somerset megyében található Weston-super-Mare-ben lévő otthonában. Szívszaggató, a kis Aria utolsó mondata.

Szívettépő, mi volt a 9 éves kislány utolsó mondata, mielőtt vérbe fagyva találtak rá

Fotó: Pexels (illusztráció)

Szívettépő, mi volt a 9 éves kislány utolsó mondata, mielőtt vérbe fagyva találtak rá

Egy 16 éves fiú – akinek személyazonosságát életkora miatt nem lehet nyilvánosságra hozni – tagadja az Aria halálával kapcsolatos gyilkosság és emberölés vádját.

A Bristoli Koronabíróság esküdtszéke előtt felolvasott nyilatkozatában Aria édesanyja, Victoria Hull – akit Tori néven ismernek – elmondta, hogy december 15-én reggel segített a lányának elkészülni az iskolára. Délután 15:10-kor elment Aria elé, de elfelejtette, hogy a lányának táncórája van. Aria azt mondta, hogy szeretne maradni az órán, ezért Hull asszony 16:30-kor tért vissza érte.

„Aria azt mondta, hogy igazán jó napja volt”

– mondta Hull.

„Elmentünk az Aldiba, és vettünk mini pizzákat és feltéteket. 16:45-kor értünk haza, és elkészítettük a pizzákat. Aria a nappaliban, a kanapén ülve ette a pizzáját. A YouTube-ot nézte a televízión.”

Hozzátette:

„Aria vidámnak és boldognak tűnt, mert jól sikerült a táncórája”.

Az édesanya szerint ezt követően Aria megkérdezte, hogy megeheti-e az utolsó Oreót az étkezés után, ő pedig igent mondtam.

„Valami olyasmit mondott, hogy: »Találkozunk munka után, anya.« Én pedig azt válaszoltam: »Találkozunk munka után, szeretlek.«”

A nő ezután elindult dolgozni, miután esti műszakokat vállalt, hogy plusz pénzt kereshessen karácsonyra. Nem sokkal később észrevette, hogy többen próbálják elérni őt, ezért elhagyta a munkahelyét, és 19:18-kor megérkezett egy barátja házához.

„A rendőrök már ott voltak. Ekkor tudtam meg, mi történt Ariával. Felhívtam az édesanyámat. Női rendőrök vittek el a szüleim házába. Az egész olyan volt, mint egy homályos emlék.”

A bíróság korábban úgy értesült, hogy miután a tinédzser fiú megszúrta Ariát, egy közeli vasútállomásra ment, és ott egy csoport gyermeknek elmondta, mit tett. Az egyik gyerek, egy 14 éves lány, felhívta a segélyhívót, és útba igazította a rendőröket ahhoz a peronhoz, ahol a fiú a következő vonatra várt.