„Találkozunk munka után, anya” – ez volt a 9 éves kislány utolsó mondata, mielőtt vérbe fagyva találtak rá

Egy kilencéves kislány édesanyja szerint a lánya „vidám és boldog” volt, mert jól sikerült a táncórája, mielőtt egy tinédzser fiú halálosan megsebesítette – hangzott el a bíróságon. Aria Thorpe tavaly december 15-én halt meg, miután mellkason szúrták a North Somerset megyében található Weston-super-Mare-ben lévő otthonában. Szívszaggató, a kis Aria utolsó mondata.
Egy 16 éves fiú – akinek személyazonosságát életkora miatt nem lehet nyilvánosságra hozni – tagadja az Aria halálával kapcsolatos gyilkosság és emberölés vádját.
A Bristoli Koronabíróság esküdtszéke előtt felolvasott nyilatkozatában Aria édesanyja, Victoria Hull – akit Tori néven ismernek – elmondta, hogy december 15-én reggel segített a lányának elkészülni az iskolára. Délután 15:10-kor elment Aria elé, de elfelejtette, hogy a lányának táncórája van. Aria azt mondta, hogy szeretne maradni az órán, ezért Hull asszony 16:30-kor tért vissza érte.
„Aria azt mondta, hogy igazán jó napja volt”
– mondta Hull.
„Elmentünk az Aldiba, és vettünk mini pizzákat és feltéteket. 16:45-kor értünk haza, és elkészítettük a pizzákat. Aria a nappaliban, a kanapén ülve ette a pizzáját. A YouTube-ot nézte a televízión.”
Hozzátette:
„Aria vidámnak és boldognak tűnt, mert jól sikerült a táncórája”.
Az édesanya szerint ezt követően Aria megkérdezte, hogy megeheti-e az utolsó Oreót az étkezés után, ő pedig igent mondtam.
„Valami olyasmit mondott, hogy: »Találkozunk munka után, anya.« Én pedig azt válaszoltam: »Találkozunk munka után, szeretlek.«”
A nő ezután elindult dolgozni, miután esti műszakokat vállalt, hogy plusz pénzt kereshessen karácsonyra. Nem sokkal később észrevette, hogy többen próbálják elérni őt, ezért elhagyta a munkahelyét, és 19:18-kor megérkezett egy barátja házához.
„A rendőrök már ott voltak. Ekkor tudtam meg, mi történt Ariával. Felhívtam az édesanyámat. Női rendőrök vittek el a szüleim házába. Az egész olyan volt, mint egy homályos emlék.”
A bíróság korábban úgy értesült, hogy miután a tinédzser fiú megszúrta Ariát, egy közeli vasútállomásra ment, és ott egy csoport gyermeknek elmondta, mit tett. Az egyik gyerek, egy 14 éves lány, felhívta a segélyhívót, és útba igazította a rendőröket ahhoz a peronhoz, ahol a fiú a következő vonatra várt.
A hívás során azt mondta a diszpécsernek, hogy a fiú azt állította, „megszúrta” Ariát. „Azt mondja, hogy megszúrta őt, és hogy meghalt a nappali padlóján” – mondta a lány.
Egy rendőrségi kihallgatás során a lány – akinek életkora miatt nem lehet nyilvánosságra hozni a személyazonosságát – úgy jellemezte a fiút, hogy „szorongott” és „remegett”, miközben beszélt velük. „Az volt az érzésem, hogy valami nincs rendben” – mondta a rendőrnek.
Megkértem az egyik barátomat, hogy vonja el a figyelmét, mert közben lementem és felhívtam a rendőrséget. Nem tudtam, hogy még mindig van-e nála kés
– írja a Mirror.
A tárgyalás még folytatódok.
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