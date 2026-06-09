Most jött: kerékpárost ütött el egy busz Magyarországon - Fotó

Súlyos baleset történt kedden délután Hajdúböszörményben: biciklist ütött el egy autóbusz a Kálvin téren. A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.

Biciklis gázolt el egy busz Hajdúböszörményben Fotó: Haon

Elütött egy busz egy kerékpárost Hajdú-Biharban!

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság a haon.hu érdeklődésére azt közölte, hogy egy busz ütötte el a kerékpárost. A baleset helyszínéről a lap az egyik olvasójától kaptak képeket. A haon.hu információi szerint a biciklis az ütközés során könnyebben sérült, őt a mentők kórházba szállították.