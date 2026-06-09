Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: kerékpárost ütött el egy busz Magyarországon - Fotó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 19:05
buszgázoláskerékpár
A helyszínre a mentőket is riasztani kellett. Biciklis gázolt el egy busz Hajdúböszörményben.

Súlyos baleset történt kedden délután Hajdúböszörményben: biciklist ütött el egy autóbusz a Kálvin téren. A helyszínre a mentőket is riasztani kellett.

Biciklis gázolt el egy busz Hajdúböszörményben Fotó: Haon

Elütött egy busz egy kerékpárost Hajdú-Biharban!

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság a haon.hu érdeklődésére azt közölte, hogy egy busz ütötte el a kerékpárost. A baleset helyszínéről a lap az egyik olvasójától kaptak képeket. A haon.hu információi szerint a biciklis az ütközés során könnyebben sérült, őt a mentők kórházba szállították.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu