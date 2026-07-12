Azt mondták az orvosok, csak a rossz tartása miatt fáj a tinédzser feje - közben két agydaganata van

Amikor a háziorvosok azt mondták a 14 éves Charlie Thompsonnak, hogy a folyamatos fejfájását és szédülését az online játék közbeni rossz testtartás okozza.

Agydaganata van: az orvosok mégis azt hitték, csak a rossz testtartás okozta a fejfájást - Fotó: GoFundMe

Agydaganata van: az orvosok mégis azt hitték, csak a rossz testtartás okozta a fejfájást

Amikor azonban a staffordshire-i Charlie-t az édesapja a sürgősségire szállította, miután a fájdalmai olyan súlyosak voltak, hogy már hányt, egyértelművé vált, hogy nem a görnyedt testtartás volt a kiváltó ok.

Egy évvel az első panaszok megjelenése után kiderült, hogy Charlie-nak nem egy, hanem két gyorsan növekvő rákos daganata volt az agya közepén. A medulloblasztóma néven ismert betegség a második leggyakrabban diagnosztizált agydaganat-variáció gyermekeknél, évente körülbelül 52 esettel. Azonban annak az esélye, hogy két különálló, elsődleges daganat alakuljon ki, mint amilyen Charlie-nál is előfordult, az eseteknek csupán egy százalékát teszi ki.

Mindössze egy hónap leforgása alatt Charlie-nál sürgősségi műtétet végeztek a nagyobb daganatán, és azt mondták neki, hogy meg kell kezdenie egy 12 hónapos kezelési tervet, amely kemoterápiát és speciális sugárterápiát is magában foglal Birminghamben és Manchesterben.

Charlie édesapja, Ashley Thompson a GoFundMe-n indított egy adománygyűjtést, mert az utazás és szállásköltségek nagyon megviselik a családi kasszát.

A Daily Mailnek nyilatkozva Thompson őszintén beszélt fia diagnózisának „sokkjáról”, miután az orvosok nem vették észre a kulcsfontosságú tüneteket – de arról is, hogy minden fillér számít fia teljes egészséghez vezető útján.

„Körülbelül egy évvel ezelőtt Charlie azt mondta, hogy szédül. Elvittem a háziorvoshoz, aki szerint nem volt semmi komoly baja, azt mondták tornázzon. Néhány hónappal később már erős fejfájásra panaszkodott. Akkor azt mondta az orvos, hogy a videójáték miatt van, mert folyton görnyed. Ekkor már éreztem, hogy itt több lehet emögött, hiszen a szédülése nem múlt el és emellé még minden nap fájt a feje."

Májusra azonban annyira romlott Charlie állapota, hogy hevesen hányni kezdett és egyáltalán nem tudott enni. A háziorvos ekkor is még hányáscsillapító gyógyszereket írt fel, mert szerinte ez csak gyomorrontás. Az apa végül bevitte Charlie-t a sürgősségire.