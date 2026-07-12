Azt mondták az orvosok, csak a rossz tartása miatt fáj a tinédzser feje - közben két agydaganata van

Amikor a háziorvosok azt mondták a 14 éves Charlie Thompsonnak, hogy a folyamatos fejfájását és szédülését az online játék közbeni rossz testtartás okozza.
Amikor azonban a staffordshire-i Charlie-t az édesapja a sürgősségire szállította, miután a fájdalmai olyan súlyosak voltak, hogy már hányt, egyértelművé vált, hogy nem a görnyedt testtartás volt a kiváltó ok.
Egy évvel az első panaszok megjelenése után kiderült, hogy Charlie-nak nem egy, hanem két gyorsan növekvő rákos daganata volt az agya közepén. A medulloblasztóma néven ismert betegség a második leggyakrabban diagnosztizált agydaganat-variáció gyermekeknél, évente körülbelül 52 esettel. Azonban annak az esélye, hogy két különálló, elsődleges daganat alakuljon ki, mint amilyen Charlie-nál is előfordult, az eseteknek csupán egy százalékát teszi ki.
Mindössze egy hónap leforgása alatt Charlie-nál sürgősségi műtétet végeztek a nagyobb daganatán, és azt mondták neki, hogy meg kell kezdenie egy 12 hónapos kezelési tervet, amely kemoterápiát és speciális sugárterápiát is magában foglal Birminghamben és Manchesterben.
Charlie édesapja, Ashley Thompson a GoFundMe-n indított egy adománygyűjtést, mert az utazás és szállásköltségek nagyon megviselik a családi kasszát.
A Daily Mailnek nyilatkozva Thompson őszintén beszélt fia diagnózisának „sokkjáról”, miután az orvosok nem vették észre a kulcsfontosságú tüneteket – de arról is, hogy minden fillér számít fia teljes egészséghez vezető útján.
„Körülbelül egy évvel ezelőtt Charlie azt mondta, hogy szédül. Elvittem a háziorvoshoz, aki szerint nem volt semmi komoly baja, azt mondták tornázzon. Néhány hónappal később már erős fejfájásra panaszkodott. Akkor azt mondta az orvos, hogy a videójáték miatt van, mert folyton görnyed. Ekkor már éreztem, hogy itt több lehet emögött, hiszen a szédülése nem múlt el és emellé még minden nap fájt a feje."
Májusra azonban annyira romlott Charlie állapota, hogy hevesen hányni kezdett és egyáltalán nem tudott enni. A háziorvos ekkor is még hányáscsillapító gyógyszereket írt fel, mert szerinte ez csak gyomorrontás. Az apa végül bevitte Charlie-t a sürgősségire.
Ott azonnal CT-t csináltak a tinédzsernél, amely folyadékot és "szilárd göböt" talált az agyában. Charlie-t gyorsan átirányították június elején a nottinghami Queen's Orvosi Központba, ahol a vizsgálatok megerősítették apja legrosszabb félelmeit.
Thompson azt mondta: „Charlie-t június 3-án MRI-vizsgálatra íratták be – akkor találták meg nála az első daganatot.”
Június 9-én megműtötték, de a későbbi vizsgálatok egy másik daganatot mutattak ki, ami egy kicsit beljebb volt az agyában, és nehezen hozzáférhető volt.
„Röviddel ezután medulloblasztóma diagnózist kaptunk. Mindkét daganat medollablasztóma. Az egyik egy kicsit kisebb, mint a másik – és ezzel el is jutottunk a jelenhez.”
Ennek a betegségnek 80 százalékos a túlélési aránya. A pozitív prognózis ellenére Thompson azt mondta, „csalódott”, hogy fia agydaganatát nem fedezték fel hamarabb a háziorvosok – különösen annak fényében, hogy fia tankönyvi tünetekkel jelentkezett, mint például fejfájás, szédülés és étvágytalanság.
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