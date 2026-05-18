Most jött a szomorú hír: meghalt a negyedik emeletről kiesett szentlőrinci lány

A Bors is beszámolt arról, hogy hétfő reggel Szentlőrincen kiesett egy ember a negyedik emeletről, mentőhelikoptert is riasztottak, hogy megmentsék az életét. A rendőrség most közölte, hogy egy 17 éves lányról van szó, aki sajnos nem élte túl.
Május 18-án reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci lakásból kiesett egy lány. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.
Tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárásban vizsgálja a 17 éves lány halálesetének körülményeit.
Az eset tisztázása jelenleg is tart
– közölte a rendőrség a megrázó ügyel kapcsolatban.
