Fordulat a rejtélyes ráckeresztúri haláleset ügyében: mégis gyilkosság történt?

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 17:02
Kézhez kapta a gyászoló család a ráckeresztúri veszekedés után kórházba szállított, majd ott elhunyt Imre orvosi papírjait. Az elhunyt bátyja, János az új információk birtokában szinte kizártnak tartja, hogy a testvére Ráckeresztúron pusztán baleset, egy szerencsétlen esés áldozata lett.
Mint arról a Bors elsőként beszámolt, a múlt hét elején kettős nyaki csigolyatöréssel és koponyasérüléssel szállítottak kórházba egy férfit Ráckeresztúrról. Imre emelni szerette volna albérlője bérleti díját, ezen pedig összeveszett a bérlővel. A szomszédok fültanúi voltak a durva veszekedésnek, ám a bérlő azt állítja, hogy a vita csupán szóbeli volt, ő nem ért hozzá a ház tulajdonosához.

János nem hiszi, hogy testvére Ráckeresztúron egyszerűen elesett és úgy szerezte súlyos sérüléseit / Fotó: Olvasói

Imre nyakában két csigolya eltört

A rendőrség tájékoztatása szerint – egyelőre – közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az ügy körülményeit. Imrét a kórházban lélegeztetőgépre tették, később gyulladás alakult ki a szervezetében. A következő napokban sokat romlott az állapota, végül a szervezete feladta a küzdelmet. Imre szülei már nem élnek, gyermeke pedig nem született, ezért a két testvére látogatta rendszeresen a kórházban. A kezét fogták és persze beszéltek is hozzá, ám öntudatlan állapotban volt, így nem tudott reagálni fivérei jelenlétére és azt sem tudta elmondani, mi történt vele.

Imre életéért napokig küzdöttek a kórházban / Fotó: Olvasói

János, Imre testvére hétfőn arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a kórház intenzív osztályán átvették a papírokat.

Ma tudtuk meg, hogy a testvérem koponyája nem csupán egy helyen tört be, az orrcsontja pedig szilánkosra tört. Ezen kívül a bordái mindkét oldalon eltörtek. Mindezek alapján már szinte kizárható, hogy a testvérem egy egyszerű balesetben vesztette életét

- mondta a férfi. - Most már biztosra veszem az idegenkezűséget. Persze, nem voltam ott a veszekedés idején, így nem tudhatom, hogy ki az elkövető. Az orvosok is elmondták, hogy Imre ilyen sérüléseket nem tudott volna pusztán egy eséstől elszenvedni, azokhoz külső erőre volt szükség, ezért a dokumentációt megküldték a rendőrségre is – fejezte be János, aki szeretné a fivérének mielőbb megadni a méltó végtisztességet.


 

 

