Fordulat a rejtélyes ráckeresztúri haláleset ügyében: mégis gyilkosság történt?

Mint arról a Bors elsőként beszámolt, a múlt hét elején kettős nyaki csigolyatöréssel és koponyasérüléssel szállítottak kórházba egy férfit Ráckeresztúrról. Imre emelni szerette volna albérlője bérleti díját, ezen pedig összeveszett a bérlővel. A szomszédok fültanúi voltak a durva veszekedésnek, ám a bérlő azt állítja, hogy a vita csupán szóbeli volt, ő nem ért hozzá a ház tulajdonosához.
A rendőrség tájékoztatása szerint – egyelőre – közigazgatási eljárás keretében vizsgálják az ügy körülményeit. Imrét a kórházban lélegeztetőgépre tették, később gyulladás alakult ki a szervezetében. A következő napokban sokat romlott az állapota, végül a szervezete feladta a küzdelmet. Imre szülei már nem élnek, gyermeke pedig nem született, ezért a két testvére látogatta rendszeresen a kórházban. A kezét fogták és persze beszéltek is hozzá, ám öntudatlan állapotban volt, így nem tudott reagálni fivérei jelenlétére és azt sem tudta elmondani, mi történt vele.
János, Imre testvére hétfőn arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a kórház intenzív osztályán átvették a papírokat.
Ma tudtuk meg, hogy a testvérem koponyája nem csupán egy helyen tört be, az orrcsontja pedig szilánkosra tört. Ezen kívül a bordái mindkét oldalon eltörtek. Mindezek alapján már szinte kizárható, hogy a testvérem egy egyszerű balesetben vesztette életét
- mondta a férfi. - Most már biztosra veszem az idegenkezűséget. Persze, nem voltam ott a veszekedés idején, így nem tudhatom, hogy ki az elkövető. Az orvosok is elmondták, hogy Imre ilyen sérüléseket nem tudott volna pusztán egy eséstől elszenvedni, azokhoz külső erőre volt szükség, ezért a dokumentációt megküldték a rendőrségre is – fejezte be János, aki szeretné a fivérének mielőbb megadni a méltó végtisztességet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.