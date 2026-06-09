Most jött: gázolt a Keletibe tartó vonat, felfordult a közlekedés

Elütött egy embert az Aszódról a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat Budapest külvárosában, Rákoscsaba és Rákoscsaba-Újtelep között. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a helyszínre mentő is érkezett. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a hatvani vonalon 10-20 perccel megnő a menetidő, illetve járatkimaradásokra is számítani kell - írja a Katasztrófavédelem.
Mint azt megírtuk, teljes terjedelmében égett egy ételbár konyhája Lőrinciben, a Nefelejcs utcában. Az épület többi helyisége megtelt füsttel. A konyhából két háztartási méretű gázpalackot is kivittek, de azokat nem érte hő.
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