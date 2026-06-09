Most jött: gázolt a Keletibe tartó vonat, felfordult a közlekedés

Elütött egy embert az Aszódról a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat Budapest külvárosában, Rákoscsaba és Rákoscsaba-Újtelep között. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a helyszínre mentő is érkezett. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a hatvani vonalon 10-20 perccel megnő a menetidő, illetve járatkimaradásokra is számítani kell - írja a Katasztrófavédelem.

Az S80-as vonat balesete miatt változik a közlekedés / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vonatbalesettel és tűzesettel indult a reggel

Mint azt megírtuk, teljes terjedelmében égett egy ételbár konyhája Lőrinciben, a Nefelejcs utcában. Az épület többi helyisége megtelt füsttel. A konyhából két háztartási méretű gázpalackot is kivittek, de azokat nem érte hő.