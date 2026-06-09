Teljes a készültség, egy ételbárban csaptak magasra a lángok

Teljes terjedelmében égett egy ételbár konyhája Lőrinciben, a Nefelejcs utcában. Az épület többi helyisége megtelt füsttel. Az esethez két hatvani gépjárműfecskendőt és a jászberényi vízszállítót riasztották. A hivatásos tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat. A konyhából két háztartási méretű gázpalackot is kivittek, de azokat nem érte hő - írja a Katasztrófavédelem.
Az 54-es főúton, Kecskemét és Jakabszállás között vadgázolás történt, a 13-as kilométernél teljes zárást vezettek be - írja az Útinform.
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