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Nagy baj történt Nyékládházánál, durva késésekre kell számítani

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vonat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 13:05
késésekvonatgázolás
A miskolci fővonalon történt baleset.
Bors
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Elgázolt egy embert a vonat szerdán Nyékládházánál, emiatt késésekre kell számítani a miskolci fővonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

vasút, vonat
Gázolás miatt késnek a vonatok a miskolci fővonalon /Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gázolás miatt késnek a vonatok a miskolci fővonalon

Azt írták, a Kassa felől érkező, Miskolcról 11.35-kor a budapesti Keleti pályaudvarra továbbindult Hernád InterCity ütött el egy embert Miskolc és Nyékládháza között.

A két állomás között csak az egyik vágányon járhatnak a vonatok, ezért a szemből érkező szerelvények elhaladásáig várakozásra kell számítani. A Budapest és Miskolc közötti InterCity-k, valamint a Füzesabony és Szerencs között közlekedő személyvonatok várhatóan 15-40 percet késnek.

A gázoló vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével a Miskolcról a Keleti pályaudvarra induló Szinva InterCity-re szállítják át - írja az MTI.

 

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