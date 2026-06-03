Szolgálat közben vesztette életét a kétgyermekes Tamás: újabb részletek derültek ki a rendőr halála kapcsán

Felfoghatatlan tragédia rázta meg szerdán Békés vármegyét és az egész rendőrséget. Szolgálatteljesítés közben életét vesztette Szöllősi Tamás rendőr zászlós, aki motorjával szenvedett súlyos balesetet Méhkerék közelében.

Szöllősi Tamás rendőr zászlós szolgálat közben szenvedett halálos közúti balesetet / Fotó: Tények

Szívszorító tragédia: szolgálat közben halt meg a 34 éves rendőr

A mindössze 34 éves járőrparancsnok a rendelkezésre álló információk szerint megkülönböztető jelzéssel haladt, amikor egy személyautóval ütközött. A helyszínre azonnal nagy erőkkel érkeztek a mentők. A balesetben érintett autóban egy édesanya és másfél éves kisgyermeke utazott. Mindketten megsérültek, állapotukról egyelőre kevés információ látott napvilágot.

Mentőautókat és helikoptert is riasztottunk, a rendőr életét sajnos újraélesztési kísérlettel sem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette.

- nyilatkozta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a TV2 Tények című műsorában.

A tragikus hírt a Rendészeti Államtitkárság is megerősítette. Közleményükben azt írták: mély megrendüléssel értesültek arról, hogy Szöllősi Tamás rendőr zászlós híven a magyar állampolgárok biztonságáért, szolgálat közben szenvedett halálos közúti balesetet. A rendőrt pedig a szolgálat halottjának nyilvánították.

A fiatal rendőr több mint 15 éve szolgálta a közbiztonságot. Gyulán született 1991-ben, 2011-ben állt szolgálatba, pályafutása során pedig több beosztásban is bizonyította rátermettségét. 2021 óta járőrparancsnokként dolgozott a közlekedésrendészet állományában. Nemrég, 2026 májusában a Rendőrség Napja alkalmából soron kívül előléptették rendőr zászlóssá. Kollégái szerint elhivatott, lelkiismeretes rendőr volt, aki esküjéhez híven nap mint nap a magyar emberek biztonságáért dolgozott. Halála hatalmas veszteség a rendőrség számára.

A legnagyobb fájdalom azonban családját érte: mint a Tények műsorában elhangzott, Szöllősi Tamás feleségét és két kisgyermekét hagyta hátra. A gyerekek édesapjuk nélkül nőnek fel, szerettei számára pedig pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Az egész ország együtt gyászol a családdal, a kollégákkal és mindazokkal, akik ismerték és szerették a szolgálat közben elhunyt rendőrt.