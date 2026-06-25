Tragédia a vasúti átjáróban: vonat tarolt le egy autót, egy halott, egy gyermek életéért jelenleg is küzdenek

A baleset helyi idő szerint június 25-én, 8:50 körül történt a Station Roadon található vasúti átjáróban, Lancashire megyében – közölte a Brit Közlekedési Rendőrség (BTP). Vonat és autó ütközött.
A helyszínre mentők és tűzoltók érkeztek, más sérültekről nem érkezett jelentés. A Vasúti Baleseteket Vizsgáló Hivatal (RAIB) közölte, hogy nyomozókat küldött a helyszínre. A Northern Trains arra kérte az utasokat, hogy utazás előtt ellenőrizzék útvonalukat, mivel a baleset fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben.
Az Északnyugati Mentőszolgálat közölte, hogy több egységet is a helyszínre küldtek, köztük a veszélyes környezetben dolgozó speciális mentőcsapatot, valamint két mentőhelikoptert.
Sajnálatos módon egy gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, és további kezelésre az alder hey-i gyermekkórházba szállították. A vonaton utazók közül senkinek sem volt szüksége mentőellátásra
– mondta a mentőszolgálat szóvivője.
A Lancashire-i Tűzoltó- és Mentőszolgálat a BBC-nek elmondta, hogy négy tűzoltóautó és több speciális jármű dolgozik a helyszínen, és arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket.
A rendőrség arra kéri mindazokat, akik szemtanúi voltak a balesetnek, hogy jelentkezzenek a Lancashire-i Rendőrségnél.
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