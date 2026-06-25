Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
34°C Székesfehérvár

Vilmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédia a vasúti átjáróban: vonat tarolt le egy autót, egy halott, egy gyermek életéért jelenleg is küzdenek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vonat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 25. 15:30
gyerekvonatbalesetbalesetmentőhelikopterhalott
Egy ember meghalt, egy gyermek pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután vonat ütközött egy autónak a vasúti átjáróban.
N.T.
A szerző cikkei

A baleset helyi idő szerint június 25-én, 8:50 körül történt a Station Roadon található vasúti átjáróban, Lancashire megyében – közölte a Brit Közlekedési Rendőrség (BTP). Vonat és autó ütközött. 

Vonat tarolt le egy autót: egy halott, egy gyermek életéért jelenleg is küzdenek
Vonat tarolt le egy autót: egy halott, egy gyermek életéért jelenleg is küzdenek  Fotó: freepik.com 

Vonat tarolt le egy autót: egy halott, egy gyermek életéért jelenleg is küzdenek 

A helyszínre mentők és tűzoltók érkeztek, más sérültekről nem érkezett jelentés. A Vasúti Baleseteket Vizsgáló Hivatal (RAIB) közölte, hogy nyomozókat küldött a helyszínre. A Northern Trains arra kérte az utasokat, hogy utazás előtt ellenőrizzék útvonalukat, mivel a baleset fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben.

Az Északnyugati Mentőszolgálat közölte, hogy több egységet is a helyszínre küldtek, köztük a veszélyes környezetben dolgozó speciális mentőcsapatot, valamint két mentőhelikoptert.

Sajnálatos módon egy gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, és további kezelésre az alder hey-i gyermekkórházba szállították. A vonaton utazók közül senkinek sem volt szüksége mentőellátásra

– mondta a mentőszolgálat szóvivője.

A Lancashire-i Tűzoltó- és Mentőszolgálat a BBC-nek elmondta, hogy négy tűzoltóautó és több speciális jármű dolgozik a helyszínen, és arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket.

A rendőrség arra kéri mindazokat, akik szemtanúi voltak a balesetnek, hogy jelentkezzenek a Lancashire-i Rendőrségnél.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu