Tragédia a vasúti átjáróban: vonat tarolt le egy autót, egy halott, egy gyermek életéért jelenleg is küzdenek

A baleset helyi idő szerint június 25-én, 8:50 körül történt a Station Roadon található vasúti átjáróban, Lancashire megyében – közölte a Brit Közlekedési Rendőrség (BTP). Vonat és autó ütközött.

Vonat tarolt le egy autót: egy halott, egy gyermek életéért jelenleg is küzdenek Fotó: freepik.com

Vonat tarolt le egy autót: egy halott, egy gyermek életéért jelenleg is küzdenek

A helyszínre mentők és tűzoltók érkeztek, más sérültekről nem érkezett jelentés. A Vasúti Baleseteket Vizsgáló Hivatal (RAIB) közölte, hogy nyomozókat küldött a helyszínre. A Northern Trains arra kérte az utasokat, hogy utazás előtt ellenőrizzék útvonalukat, mivel a baleset fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben.

Az Északnyugati Mentőszolgálat közölte, hogy több egységet is a helyszínre küldtek, köztük a veszélyes környezetben dolgozó speciális mentőcsapatot, valamint két mentőhelikoptert.

Sajnálatos módon egy gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, és további kezelésre az alder hey-i gyermekkórházba szállították. A vonaton utazók közül senkinek sem volt szüksége mentőellátásra

– mondta a mentőszolgálat szóvivője.

A Lancashire-i Tűzoltó- és Mentőszolgálat a BBC-nek elmondta, hogy négy tűzoltóautó és több speciális jármű dolgozik a helyszínen, és arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket.

A rendőrség arra kéri mindazokat, akik szemtanúi voltak a balesetnek, hogy jelentkezzenek a Lancashire-i Rendőrségnél.