Teljes útzár Csetényben: utasokkal teli busz ütközött, mentőhelikoptert is riasztani kellett

Egy távolsági autóbuszjárat és egy személyautó ütközött össze Csetényben, a települést jelző táblánál, a Petőfi utca végén. A buszon mintegy negyvenen utaztak, az autóban csak a vezetője tartózkodott. A kisbéri és a pétfürdői hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve dolgoznak a helyszínen, ahová egy mentőhelikopter is érkezett. A munkálatokat teljes útlezárás mellett végzik.
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