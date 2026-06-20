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Teljes útzár Csetényben: utasokkal teli busz ütközött, mentőhelikoptert is riasztani kellett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors busz
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 10:14
cseténybenútzár
Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Csetényben.

Egy távolsági autóbuszjárat és egy személyautó ütközött össze Csetényben, a települést jelző táblánál, a Petőfi utca végén. A buszon mintegy negyvenen utaztak, az autóban csak a vezetője tartózkodott. A kisbéri és a pétfürdői hivatásos tűzoltók a társhatóságokkal együttműködve dolgoznak a helyszínen, ahová egy mentőhelikopter is érkezett. A munkálatokat teljes útlezárás mellett végzik.

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