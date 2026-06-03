Villám csapott a kajakozó tinibe – édesapja szeme láttára vesztette életét a fiú

Tragikus körülmények között vesztette életét a 18 éves, amerikai Michael Aidan Vargas Floridában, miután villámcsapás érte egy kajaktúra során. A fiatal vasárnap édesapjával tartózkodott a Santa Rosa megyében található Blackwater folyón, amikor bekövetkezett a tragédia.

Villám végzett a fiatal fiúval (Képünk illusztráció)

Fotó: AFP/Mariana Suarez

Halálos villámcsapás

A beszámolók szerint a villámcsapás a folyóba lökte a fiút. Édesapja és a haditengerészet munkatársai szemtanúi voltak az esetnek, de nem tudták megmenteni őt. A hatóságokat helyi idő szerint 12:25-kor értesítették. Búvárcsapatok kutatták át a folyót, míg végül megtalálták Michael holttestét.

A tragédia után a fiú nővére, Marissa Vargas az Instagramon búcsúzott öccsétől. Bejegyzésében „őrangyalának” nevezte Michaelt, és azt írta, hogy mindig szeretni fogják mindazok, akik ismerték. Arra kérte az embereket, hogy osszanak meg közös történeteket és fényképeket róla, hogy emléke tovább éljen.

A család azt kérte, hogy aki támogatni szeretné őket, az a Daphne Search and Rescue szervezetet segítse adományával. A National Lightning Safety Council adatai szerint Michael halála a második villámcsapás okozta haláleset volt az Egyesült Államokban 2026-ban. Az első áldozat egy 41 éves férfi volt, aki áprilisban Wisconsin államban vesztette életét. Az adatok szerint 2016 óta évente átlagosan 17 ember hal meg villámcsapás következtében az Egyesült Államokban, tudta meg a Mirrror.