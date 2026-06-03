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1000 napja nem ivott egy korty alkoholt sem a híres szívsebész: Döbbenetes, mi történt a testével

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors alkohol
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 19:30
józanságszívsebész
Vajon mi történik a szervezetünkkel, ha közel három évre teljesen száműzzük az alkoholt? Egy elismert amerikai szívsebész megcsinálta, a tapasztalataitól pedig tátva maradt a netezők szája.
Bors
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A népszerű orvos-youtuber, Dr. Jeremy London korábban már megosztotta a követőivel, melyik az az ital, ami felér a folyékony halállal. Most saját magán végzett radikális kísérletet: kereken 1000 napja nem fogyasztott egyetlen csepp alkoholt sem. Legújabb, 23 perces videójában kendőzetlen őszinteséggel vallott arról a közel 400 ezer feliratkozójának, hogy milyen döbbenetes változásokat tapasztalt.

Dr. Jeremy London szerint az alkohol elhagyása után a testünk elképesztő változásokon megy keresztül
Dr. Jeremy London szerint az alkohol elhagyása után a testünk elképesztő változásokon megy keresztül Fotó: Jeremy London, MD/Youtube.com

Előbb tisztult le az agya, mint hogy a teste meggyógyult volna

Sokan azt hiszik, hogy az alkohol elhagyása után azonnal kicsattannak majd az energiától. A doki szerint ez óriási tévedés, a fizikai felépülésre ugyanis a vártnál sokkal többet kellett várnia. A mentális hatás viszont villámcsapásként érte.

Bár a fáradtság szempontjából nem éreztem magam jobban, pár hónap után az elmém elkezdett kitisztulni. Minden nap ugyanolyan volt. Nem ébredtem ködös aggyal. Egyáltalán nem volt másnaposságom 

– mesélte a kamerának a szívsebész.

Véget vetett az önámításnak

A szívsebész legfontosabb felismerése mégsem a biológiai változásokhoz kapcsolódik. Ráébredt, hogy az ital valójában csak egy eszköz arra, hogy elmeneküljünk a valóság elől, és tompítsuk az érzelmeinket.

Nem akartam többé zsibvásárban élni. Olyan életet akarok, amit úgy élhetek meg, ahogyan azt emberként meg kell tapasztalnunk. Ez jelenti a szép időket és a nehéz időket is. Emberként arra születtünk, hogy tompaság nélkül tapasztaljuk meg ezt a világot

– jelentette ki Dr. London.

Teljesen átalakult az élete, mióta elhagyta az alkoholt

Az alkoholfogyasztás elhagyása a mindennapi rutinját is teljesen felborította – a szó legpozitívabb értelmében. Közel három év józanság után a teste egy tökéletesen működő óraművé vált.

Korán fekszem, korán kelek. Élvezem a kora reggeli sötét órákat, amikor nagyon nagy a csend, mert az az én időm. Már ébresztőt sem állítok be, mert a testem olyan figyelemreméltó módon állt vissza a saját ritmusára.

A szívsebész legfőbb tanulsága az utóbbi 1000 napból az, hogy a józanság visszaadta neki az igazi, hamisítatlan életet. Megtanulta, hogy nincs szüksége alkoholra sem az ünnepléshez, sem pedig ahhoz, hogy túlélje a nehéz pillanatokat – írja a LADbible.

 

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