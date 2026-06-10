Szívszorító átverés Karcagon: 93 éves nénit fosztottak ki az unokájára hivatkozva – milliókkal és arannyal távozott a csaló

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrök már korábban is figyelmeztették a lakosságot, hogy unokázós csalók vadásznak az idősekre a környéken. Június 2-án sajnos újabb áldozatot találtak: egy gyanútlan, 93 éves karcagi asszonyt csörgettek meg a vezetékes telefonján. A hívó sokkoló hazugsággal állt elő: azt állította, hogy a nő unokáját letartóztatták, mert kábítószert és fegyvert találtak nála. A maffiózó azonnal felajánlotta a „megoldást”: ha kapnak óvadékot, elengedik a rokont.

Kattant a bilincs: a rendőröknek sikerült elkapniuk a gátlástalan unokázós csalót Fotó: fizkes / shutterstock

Végig szóval tartották, esélye sem volt segítséget kérni

A Police.hu információi szerint, a csaló ezután kiadta az utasítást az idős nőnek. Megparancsolta, hogy az összes otthon található készpénzét és értéktárgyát pakolja bele egy zsákba, majd tegye ki a postaládára, mert hamarosan érkezik érte a futár.

Hogy az idős áldozat véletlenül se tudjon felhívni senkit, a bűnözők végig vonalban maradtak, és egy pillanatra sem hagyták letenni a telefont.

A megrémült asszony engedelmeskedett: 2,5 millió forintnyi készpénzt és ugyanilyen értékű arany ékszert pakolt ki a kerítéshez. Az 5 millió forintos csomag pár percen belül el is tűnt a helyszínről.

Kattant a bilincs a román, unokázós csaló csuklóján

Amint a becsapott asszony ráébredt, hogy aljas csalás áldozata lett, azonnal értesítette a rendőrséget. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók hatalmas erőkkel indultak az elkövetők nyomába.

A széles körű adatgyűjtés villámgyorsan eredményt hozott: a rendőrök azonosították és el is fogták a tettest. A 25 éves román állampolgárságú férfit csalás bűntette miatt hallgatták ki a nyomozók, majd azonnal őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.