Minden pénzét elveszthette volna – 9 milliót csaltak ki egy óbudai asszonytól az álrendőrök

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 11:05
átveréstelefonos csalók
Rendőrnek adták ki magukat telefonon. A csalókat végül pénz helyett egy cella várta.
Bors
Rendőrnek adta ki magát egy telefonos csaló, ám végül a hatóságok vitték el megbilincselve a III. kerületből. A budapesti nyomozók két külföldi férfit fogtak el, miután 9 millió forinttal próbáltak megkárosítani egy idős asszonyt.

Két külföldi csalót fogtak el
Két külföldi csalót fogtak el a rendőrök 
Fotó: unsplash

Milliókra fájt a foguk a csalóknak

Február 11-én hívták fel az óbudai nőt azzal, hogy vegye fel a bankban tartott pénzét, majd adja át azt a hatóság egyik munkatársának. Azt állították, hogy az egyik bank alkalmazottai kiszivárogtatják az ügyfelek adatait, és egy folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva be akarták vonni a sértettet, hogy segítsen lebuktatni a dolgozókat.

A nő a bankba tartva is folyamatos utasításokat kapott, és végül 2 millió forintot vett fel a III. kerületi bankfiókban. A csalók azonban ekkor még nem kérték el a pénzt, mivel időközben tudomást szereztek arról is, hogy további 7 millió forint megtakarítása van. Ennek megszerzése érdekében naponta felhívták, és tovább manipulálták az asszonyt.

Az idős nő egy idő után gyanút fogott, és bejelentést tett a rendőrségen. A hatóságokkal együttműködve február 18-án felvette az összes megtakarítását, majd egy autó jelent meg a háza előtt a pénz átvételére. A nyomozók ekkor lecsaptak, és bilincsben vitték el a gyanúsítottakat.

A 18 éves ukrán, valamint a 19 éves ukrán-szlovák kettős állampolgárságú férfit csalás bűntettének kísérlete miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat - írja a rendőrség.

 

